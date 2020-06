Um grupo de vizinhos do Bairro Padre Cruz, em Lisboa, amarrou a um corrimão um homem suspeito de ter Covid-19 e chamou a polícia.

​Lisboa. Moradores amarram suspeito de estar infetado e chamam polícia

A situação aconteceu na quarta-feira ao fim da tarde porque, alegadamente, o homem, de 21 anos, tinha dado positivo ao novo coronavírus e não respeitava a obrigação de confinamento na habitação.



De acordo com a Renascença, os vizinhos sabem que o indivíduo tem dado positivo para a infeção pelo novo coronavírus desde o dia 2 de junho e que aguarda o quarto teste.

A PSP foi chamada ao Bairro Padre Cruz e transportou o jovem para a esquadra, que acabou por ser libertado nas horas seguintes. As autoridades aconselharam o homem a ficar em casa, enquanto aguarda pelos últimos resultados à Covid-19.

O indivíduo incorre em crime de desobediência nos termos do Estado de calamidade que está em vigor. Contudo, o indivíduo não consta da lista das autoridades de saúde. Com Portugal em estado de calamidade, o dever de confinamento é obrigatório para pessoas com casos confirmados ou suspeitos de Covid-19.

