Ambiente

Lisboa. Golfinho dá à luz em pleno Tejo (veja o vídeo)

Redação Cada vez há mais golfinhos a serem avistados às portas da capital portuguesa.

Um golfinho fêmea deu esta quarta-feira à luz uma cria, no rio Tejo, às portas de Lisboa. O momento foi captado em vídeo pela empresa SeaEO Tours, que promove passeios de barco para observação da natureza e para ver estes mamíferos, que têm feito do estuário e da foz do rio que banha a capital portuguesa a sua casa.

"Hoje foi dia de assistir ao nascimento de um golfinho-comum no rio Tejo", referiu a empresa num post na sua página de Instagram, que acompanha o vídeo que captou esse momento, registado junto à Trafaria, no outro lado da margem, em Almada.

"Uma fêmea prestes a dar à luz foi avistada e assim que os barcos se aproximaram, desligaram os motores para haver menor perturbação e deu-se o fenómeno, também presenciado pelos nossos parceiros da TerraIncognita", acrescenta o post.

A empresa aproveitou a mensagem e o vídeo para chamar a atenção para a necessidade de proteger estes animais, sobretudo numa altura em que os grandes barcos turísticos, como os cruzeiros, estão de volta a Lisboa.

"Hoje, mais dos que nunca, temos que proteger o rio Tejo e esta população dos golfinhos, que curiosamente têm sido avistados diariamente com crias e fêmeas grávidas", alerta a SeaEO Tours.



