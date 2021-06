A fábrica do silêncio

Fica em Lisboa uma das ruas mais “cool” do mundo. Na verdade, não é bem uma rua, mais um bairro criativo de cultura hipster em cenário industrial. Lisboa não é o que era antes da pandemia. A Lx Factory, que antes era uma espécie de mini-cidade dentro da cidade, é hoje um espelho seu. Continua cool. De frio.

Fica em Lisboa uma das ruas mais “cool” do mundo. Na verdade, não é bem uma rua, mais um bairro criativo de cultura hipster em cenário industrial. Lisboa não é o que era antes da pandemia. A Lx Factory, que antes era uma espécie de mini-cidade dentro da cidade, é hoje um espelho seu. Continua cool. De frio.

1 A vida que ainda não voltou ao normal Copiar o link





Reportagem no Lx Factory, numa das ruas considerada uma das dez mais cool do mundo Foto: Rodrigo Cabrita

Não vale a pena pensar muito no antigo normal, com a vida transformada em vestígios arqueológicos. Foi há pouco mais de dois anos que esta pandemia se instalou na Humanidade mas, atrás das nossas máscaras, com elásticos a descrever paralelas assimétricas na bochechas e as orelhas a inclinar para a têmpora, parece ter já passado uma eternidade. Nada é como era. Um lisboeta dá por ele a pensar que até das tuk-tuk-trips já sente saudades. O que outrora parecia um inferno, é agora como um vislumbre translúcido de um paraíso perdido.



Belos tempos, aqueles, em que uma pessoa não podia dar um passo no Rossio sem pisar um hálux (osso de um pé), em que o ruído era uma demo de um incontável número de idiomas com trolleys a arrastar, em que escorriam mares de gente de cidades flutuantes que agitavam constantemente as águas do Tejo, salpicando aquela malta multinacional que se acumulava no Cais das Colunas deitadinho numa toalha de praia ou sentado em posição de flor-de-lótus. As pessoas beijavam-se, as diferenças aproximavam-se, os polícias circulavam de segway, os turistas disseminavam divisa, os carteiristas andavam satisfeitos, os artistas de rua expunham-se, os músicos tocavam, os restaurantes e os bares serviam até às tantas, as viaturas eram bloqueadas até de noite e até de dia o céu de Lisboa parecia estrelado, por causa dos reflexos dos raios de sol nas selfie-sticks. As sardinhas eram sardines, o novo, trendy, o decadente, vintage. Todo o ambiente se fundia numa estranha dispersão, de um certo esoterismo cambial. Não havia um metro quadrado desocupado, um cubículo por alugar. Tudo era incrivelmente típico, da mítica luz da cidade às latas de atum. A fila para os pastéis de Belém chegava ao Mosteiro dos Jerónimos.

Partindo dali em direção a Alcântara, chegando à invulgar conjugação de um largo com outro (o largo do Calvário com o largo das Fontaínhas), encontramos uma das dez ruas mais “cool” do planeta, eleita pelos especialistas em ruas “cool”.

Cool & The Pandemics

Reportagem no Lx Factory, numa das ruas considerada uma das dez mais cool do mundo Foto: Rodrigo Cabrita

A rua Rodrigues Faria começa na intersecção do Largo das Fontaínhas, primeira à direita de quem vem do largo do Calvário. Parece uma rua igual às outras. Tem uma tasca de esquina, pintarolas lisboetas com sucedâneos de Rayban, modelo aviador-arrumador, carros estacionados de ambos os lados, casas antigas, reminiscências do velho bairro operário, com a entrada virada para as traseiras de prédios modernos, com janelinhas, tipo postigos, pouco dadas à sociabilização. Lá ao fundo, laborava em 1846 – ano da Maria da Fonte -, a Fábrica de Tecidos e Fiação de Algodão de Santo Amaro, da Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, casa-mãe. Segundo consta, um dos mais importantes complexos fabris da capital. Aqueles 23 mil metros quadrados, ainda sem a sombra parabólica da ponte sobre o Tejo (inaugurada em 1966), formavam uma ilha industrial, um tentáculo ocidental à cidade, que depois passou a ser morada da Companhia Industrial de Portugal e Colónias, mais tarde a tipografia Anuário Comercial de Portugal e a gráfica Mirandela. Imagine-se o que não foi percorrido até chegar à mesma conclusão: quando não são as guerras, as mil maneiras que inventámos para nos aniquilar, as células, as bactérias e a mente, matam-nos os vírus, o maior exército biológico à face da Terra, desgraçadamente incluindo Lisboa e até a mais cool das ruas.

Há por toda a Lisboa um vazio, um silêncio etnográfico, uma rotina quase profissional. No número 103 da rua Rodrigues de Faria não havia se ser diferente. Mal se entra há uma banca de flores, bem mais alegres do que as pessoas que as vendem, com ares de quem está a vender às portas de um cemitério em dia de finados. Ainda assim, o negócio está menos mau, embora a léguas do que era antes. As dinâmicas que ali era diárias foram-se perdendo nos sucessivos estados de emergência, de acordo dos gráficos que a pandemia vai descrevendo. Já se notam alguns sinais de recuperação, mas o movimento flui inevitavelmente ao sabor das medidas de Saúde Pública. Lisboa é atualmente um foco de propagação da variante Delta, que avariou todos os planos de desconfinamento. Aos fins-de-semana, vigora a proibição de circular para fora da Área Metropolitana de Lisboa, cuja constitucionalidade agora não vem ao caso. O que até acaba por trazer alguma (fraca) vantagem para o comércio lisboeta.

6 Reportagem no Lx Factory, numa das ruas considerada uma das dez mais cool do mundo @Rodrigo Cabrita Rodrigo Cabrita

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Reportagem no Lx Factory, numa das ruas considerada uma das dez mais cool do mundo @Rodrigo Cabrita Rodrigo Cabrita Reportagem no Lx Factory, numa das ruas considerada uma das dez mais cool do mundo @Rodrigo Cabrita Rodrigo Cabrita Reportagem no Lx Factory, numa das ruas considerada uma das dez mais cool do mundo @Rodrigo Cabrita Rodrigo Cabrita Reportagem no Lx Factory, numa das ruas considerada uma das dez mais cool do mundo @Rodrigo Cabrita Rodrigo Cabrita Reportagem no Lx Factory, numa das ruas considerada uma das dez mais cool do mundo @Rodrigo Cabrita Rodrigo Cabrita Reportagem no Lx Factory, numa das ruas considerada uma das dez mais cool do mundo @Rodrigo Cabrita Rodrigo Cabrita

A Lx Factory foi concebida para hub criativo, mantendo os traços e a sua anatomia industrial. É uma imensa instalação artística, um espaço multicultural, resguardado da cidade e aberto a esta, onde as próprias paredes se transformaram em mosaicos de arte urbana, com intervenções artísticas de Bansky (pode ser que um dia dias alguém tire isso a limpo, mas há quem diga que é Robert Del Naja, vocalista dos Massive Attack) a Artur Bordalo, aka Bordalo II, artista plástico português que do lixo faz arte. Tem lojas de decoração, de antiguidades, artesanato modernista, estúdios de tatuagem, ateliers de estilistas, oficinas criativas, aulas e workshops de ofícios tradicionais (serigrafia, cerâmica, tapeçaria, marcenaria, latoaria), jogos burlescos, cafés e restaurantes e bares e discotecas e, claro, antípodas. A livraria Ler Devagar diz tudo. Ao fundo da “coolest street” encontramos o primeiro restaurante terapêutico de Portugal, onde os menus são pensados para a mente e a oferta vai do detox às consultas de naturopatia, do probiótico à acupuntura, às massagens shiatsu, de osteopatia ou até deep tissue, directas à musculoesquelética. Não se pode ter tudo. Parte da esplanada, apesar de no horizonte ainda se vislumbrar um pedacinho de Tejo, mais fácil para quem tem uma app de binóculos, a vista dá para um parque de estacionamento e um enorme caixote de lixo, que nem sequer é de design, com a sua natureza transbordante. Ao lado do parque de estacionamento, um cenário raríssimo e terraplanado, de um vazio diferente do que se encontra dentro da Lx Factory. É tirar o cavalinho da chuva, pois vai ali nascer um megaprojecto residencial. Lá se vai a vista desafogada. Para quem acredita em embargos, nas propriedades meditativas, em telequinése preventiva ou na oração, recomenda-se um salmo a Santa Engrácia.





2 A pandemia esteve aqui Copiar o link





Reportagem no Lx Factory, numa das ruas considerada uma das dez mais cool do mundo Foto: Rodrigo Cabrita

As pessoas nas esplanadas contam-se pelos dedinhos de uma mão, os empregados, com um olhar “predador” para as alminhas que passam, inventam coisas para fazer e a música só toca para eles. Os espaços estão vazios, mas os parques de estacionamento estão todos lotados. Quem trabalha nas redondezas aproveita para deixar ali o carro gratuitamente, outra autêntica raridade em Lisboa. Quem por ali passa, não pára. É como uma ilusão de movimento, que o vazio das lojas facilmente desmonta. Aquele espaço, que antes parecia pequeníssimo por estar sempre com gente pelas costuras, parece agora o cenário abandonado de uma ficção cosmopolita, um mausoléu de memórias, tão risonhas ainda há tão pouco tempo. Ouve-se distintamente o som dos carros a passar na Ponte 25 de Abril, sempre mau sinal.

Lá atrás, nas traseiras, onde a acústica é melhor, ecoava uma canção brasileira cuja letra dizia: “chego a pensar que estou no paraíso”. Certamente que não se tinha inspirado nas traseiras da artéria principal deste complexo industrial. Se andasse mais um bocadinho, passando por uns tipos vestidos de preto, que partilhavam um cigarro alternativo, com um aroma incomparavelmente melhor do que se fazia sentir nas traseiras da boulevard, que também tem estacionamento, tendo de cenário paredes negras da humidade decoradas com grafitti, para assinalar a nomenclatura artística do espaço, onde por acaso se tinha formado um lago artificial de água quieta, cujo cheiro só piorava com o calor, assinalando a industrialidade do sítio. Tudo impecavelmente bruto, no sentido pós-moderno do termo. “A coisa está péssima. Uma dor de alma”, diz o empregado, este a fumar um cigarro convencional, sentando nuns degraus, com umas escadas de incêndio sobre a cabeça. A sentença saia da sua boca ao mesmo tempo que o fumo: “Não sei como é que isto se vai aguentar. A maior parte dos empresários que aqui estão já investiram o que tinham e o que não tinham para se aguentar abertos”. Em redor também não faltam outros que já fecharam as portas. Santo António já se acabou e nem se viu. Os Santos Populares desmaterializaram por entre a pandemia. “Aos sábados e as domingos as coisas ainda melhoram um bocado”. Sinal que são de Lisboa os poucos habituées resistentes. “Mas isto não dá para nada. Já houve muita gente que perdeu o emprego. Não é uma queixa, que não sou de me queixar. É uma constatação”. Quando se levantou, colocou profissionalmente a máscara – uma FFP2 , modelo nenúfar -, uma expressão contrafeita de afazer, e lá se foi ele à sua vida. Ao entrar pelas traseiras do restaurante, onde também havia uma esplanada, ainda disse, com amarga ironia: “não quer almoçar?” Apontou para uma ardósia, que tinha escrito a giz: “Há caracóis”.

Os empregados e os proprietários dos espaços tentam manter o seu melhor sorriso, que não é, nem podia, ser genuíno. Outrora, qualquer dia era um dia bom. E o mesmo se podia dizer das noites. A efervescência era contínua, aquela ilha criativa cumpria a sua função, congregando artes e pessoas de todo o mundo ou de ali mesmo, de Lisboa. Ali aconteciam “happenings” disto e daquilo, exposições, concertos, vernissages, eventos publicitários, uma catrefada de influencers e beautiful people dos mais diversos quadrantes que se cruzava, antes da distância ser um dever social. A Lx Factory estava decididamente “in” antes da pandemia a ter colocado “out”. E quanto a isto, todos reconhecem, não há muito mais a fazer a não ser esperar pela tal imunidade de grupo, que ainda tem a arquitetura de uma utopia, que é exatamente o que parece aquele espaço nas atuais circunstâncias.

Reportagem no Lx Factory, numa das ruas considerada uma das dez mais cool do mundo Foto: Rodrigo Cabrita

Onde antes existiam multidões, vida, uma energia muito própria, parece que hoje na Lx Factory, espelho convexo de Lisboa, se instalou a indústria da solidão, anacrónica como sempre, contemporânea que até dói. Vê-se a tristeza e um certo desespero na cara de quem tem as suas lojas às moscas, com a esperança já dormente de esperar que o futuro traga dias melhores, tudo ordenado, tudo impecável, as recargas de desinfetante, as fitas ao estilo de cenários de crime, as máscaras para quem não tem, tudo preparado para receber o número permitido de pessoas que não vêm. Lá passa um turista ou outro, um casal ou outro, com as mãos a abanar, sem sacos de compras. “Just looking, thanks”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.