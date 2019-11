O prémio foi atribuído, a par da distinção de Portugal como Melhor Destino Turístico do Mundo.

Lisboa eleita Melhor Destino ‘City Break’ do Mundo nos World Travel Awards

O prémio foi atribuído, a par da distinção de Portugal como Melhor Destino Turístico do Mundo.

A cidade de Lisboa foi eleita, pelo terceiro ano consecutivo, o Melhor Destino ‘City Break’ do Mundo nos World Travel Awards (WTA), prémio que foi atribuído hoje, a par da distinção de Portugal como Melhor Destino Turístico do Mundo.

Na cerimónia de apresentação dos denominados ‘óscares’ do turismo, que se se realizou em Mascate, capital de Omã, os WTA atribuíram, também, à Parques de Sintra, pelo sétimo ano consecutivo, o prédio de Melhor Empresa do Mundo em Conservação, distinção que “reconhece a eficácia da sua gestão dos valores patrimoniais que lhe foram confiados”.

Para a Associação Turismo de Lisboa (ATL), a distinção da capital portuguesa como Melhor Destino ‘City Break’ do Mundo é o reflexo da “atratividade e qualidade da oferta” da cidade no que respeita a estadias de curta duração.

“Com a atribuição deste prémio, Lisboa volta a elevar os níveis mundiais de excelência no setor e a estabelecer níveis de qualidade a que outras cidades devem aspirar”, apontou a associação.

A diretora executiva da ATL, Paula Oliveira, destacou o trabalho desenvolvido na “requalificação do património, promoção do destino e melhoria da oferta cultural, gastronómica e turística”, que tem posicionado o destino de Lisboa como “uma referência no que diz respeito às boas-práticas”, o que se reflete nestas distinções.

O projeto de reabilitação do Novo Cais de Lisboa, apresentando na quarta-feira, é um dos exemplos de como “Lisboa continua a reinventar-se e a inovar para continuar a superar as expectativas” dos lisboetas e de quem visita a cidade, indicou a responsável da ATL, realçando o trabalho da associação, que tem sido o principal impulsionador do reconhecimento da capital portuguesa nos WTA.

Em 2018, Lisboa conquistou, pela primeira vez, o prémio de Melhor Cidade Destino do Mundo e, pela segunda vez consecutiva, o Melhor Destino para ‘City Break’, nos WTA.

Recentemente, em junho deste ano, Lisboa recebeu três distinções europeias nos WTA, entre as quais a atribuição, pela primeira vez, de Melhor ‘City Tourist Board’ à ATL “como reconhecimento da excelência do trabalho que tem realizado para desenvolver o turismo” na cidade.

Relativamente ao prédio de Melhor Empresa do Mundo em Conservação, a Parques de Sintra salientou que foi, novamente, a única entidade europeia nomeada nesta categoria, considerando que os prémios representam “uma das distinções mais importantes que as empresas deste ramo podem receber, sendo a marca reconhecida globalmente como selo de qualidade”.

Na perspetiva da presidente do conselho de administração da Parques de Sintra, Sofia Cruz, a distinção atribuída pelos WTA “reafirma o reconhecimento internacional da excelência do trabalho que os colaboradores da empresa realizam diariamente”, no âmbito da conservação, da recuperação e do restauro dos parques e monumentos sob sua gestão.

“Esta nova distinção constitui um importante estímulo para continuarmos a levar a cabo a nossa missão com o padrão de exigência que nos tem permitido alcançar estes e outros reputados galardões”, afirmou Sofia Cruz, destacando a partilha de conhecimento, nomeadamente com a comunidade científica, para desenvolver sinergias que permitam ultrapassar os desafios que se colocam na gestão do património.

O projeto de recuperação do Convento dos Capuchos, que será disponibilizado ao público em 2020, é uma das ações de conservação e restauro do património que está a ser desenvolvida pela Parques de Sintra.

A empresa Parques de Sintra é responsável pela gestão do Parque e Palácio Nacional da Pena, dos Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, do Chalet da Condessa d’Edla, do Castelo dos Mouro, do Palácio e Jardins de Monserrate, do Convento dos Capuchos e da Escola Portuguesa de Arte Equestre.

Este ano, estes monumentos e parques já receberam mais de três milhões de visitas, informou a Parques de Sintra.

Lusa