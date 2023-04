Em toda a Europa, Lisboa é a cidade onde a renda de um estúdio mais subiu, e a terceira com apartamentos mais caros. É no Porto onde estes imóveis mais aumentam.

Lisboa tem as rendas de apartamentos mais caras da Europa

Nem Paris, nem Roma, Amesterdão ou Berlim. As cidades portuguesas de Lisboa e Porto têm os aumentos de rendas de estúdios e de apartamentos mais elevados da Europa, revela o índice da Rental Index da HousingAnywhere, o maior mercado online de arrendamento de habitação na Europa para estudantes e nómadas digitais.

A capital portuguesa tem, aliás, o terceiro arrendamento europeu mais caro de um apartamento com duas assoalhadas, custando uma média de 2.005 euros, indica este estudo. Se é verdade que a habitação no Luxemburgo é um dos maiores problemas dos residentes, em Portugal, sobretudo em Lisboa e Porto, a dificuldade não é menor, com os preços das rendas a estarem também proibitivos. E este índice é prova disso.



O Rental Rndex analisou 52 mil imóveis, entre apartamentos de duas assoalhadas, estúdios e quartos em 24 cidades da Europa (o Luxemburgo não está incluído), e concluiu que foi na capital portuguesa onde os estúdios tiveram a maior subida de preço no primeiro trimestre de 2023, mais 51,4% em relação ao trimestre anterior. Em segundo lugar surge Haia, nos Países Baixos, com uma subida de renda de 31,6%.

Lisboa. Estúdios subiram 81%

Contudo, o aumento é ainda mais impressionante se atendermos à evolução anual: num ano, a renda dos estúdios em Lisboa subiu 81,6%. Se no primeiro trimestre de 2022 a renda de um estúdio custava 667 euros, em média, no primeiro trimestre deste ano passou a custar 1.212 euros. Já um quarto custa 510 euros de renda.

Já nos apartamentos, é o Porto que lidera na subida das rendas europeias, com um aumento de 20%, seguida de Helsínquia, capital da Finlândia, com 12%. A Invicta é também a cidade da Europa com maior subida de renda de apartamentos, trimestre a trimestre, realça o estudo. Mais: os estúdios no Porto foram também dos que mais aumentaram a renda, no primeiro trimestre de 2023, estando em quinto lugar neste ranking.

Mesmo quando se trata apenas de um quarto, Lisboa e Porto voltam a surgir nos lugares cimeiros entre as 24 cidades europeias, com o Porto em terceiro lugar, com uma subida de renda de 22,5%, e Lisboa (21,4%) logo atrás. Berlim lidera o aumento de renda europeu de quartos (31,7%), e Frankfurt am Main (29,2%) ocupa o segundo lugar.

No Porto, consegue-se um apartamento por 1.200 euros, um estúdio por 900 euros e um quarto por 435 euros.

"Em Portugal, tanto o Porto como Lisboa registam elevados aumentos trimestrais em todos os tipos de propriedade", frisa o Rental Index. Por outro lado, as cidades de Portugal a par com as da Alemanha e Países foram onde se "registaram os maiores aumentos anuais em todos os tipos de propriedades".

Amesterdão é a cidade da Europa com rendas são mais elevadas: um apartamento custa 2.250 euros, um estúdio 1700 euros e um quarto 920 euros. Nos apartamentos, segue-se Reykjavik, a capital da Islândia, com rendas de 2.139 euros, e depois Lisboa, com rendas de 2.005 euros.

Contudo, o estudo revela que, "pela primeira vez em seis meses, o aumento dos preços está a perder força e o aumento anual também mostra uma desaceleração".

Combater a escassez

"Antes da pandemia, os preços de arrendamento estavam demasiado altos para muitas pessoas viverem onde desejavam e como queriam", afirma Djordy Seelmann, CEO da Housing Anywhere, no estudo publicado no site da HousingAnywhere.

No seu entender, o "abrandamento dos preços significa um regresso ao estado pré-pandémico marcado por um forte desequilíbrio entre a oferta e procura". Por isso, este responsável apela aos governos europeus para agir e "combater a crise europeia do mercado do arrendamento".

A solução? "Os governos devem abordar a escassez estrutural com uma mistura equilibrada de incentivos e restrições. É a altura de agirem e melhorarem a disponibilidade de habitação, acessibilidade e preços".

