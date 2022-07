Mais um dia de nervos no Aeroporto de Lisboa, com a ANA a prever a anulação de dezenas de voos, a maioria da TAP.

Aviação

Aeroporto Lisboa. 41 voos com cancelamento previsto este domingo

Redação Mais um dia de nervos no Aeroporto de Lisboa, com a ANA a prever a anulação de dezenas de voos, a maioria da TAP.

Sábado foi dia de confusão no Aeroporto de Lisboa com muitos passageiros a ficarem em terra devido ao cancelamento de 65 voos aéreos.

Este domingo, também está previsto serem cancelados dezenas de voos, neste aeroporto, devido aos constrangimentos em vários aeroportos europeus, tal como aconteceu ontem.



De acordo com a informação disponível no site da ANA, está previsto o cancelamento de 41 voos (23 chegadas e 18 partidas), a maior parte do quais da TAP, indica a Lusa.



Aos passageiros afetados por esta situação, a fonte oficial a companhia área indica que “deverão aguardar uma mensagem da TAP com um novo horário de voo”.

Voo cancelado ou atrasado? Saiba o que pode exigir Em caso de impedimento de embarque, cancelamento ou atraso no voo, os passageiros têm direito a compensações e indemnizações. Veja quais são.

Todos os passageiros com voos marcados para hoje devem contactar as suas companhias aéreas, para saber se irão embarcar, aconselha a ANA.

Voos Luxemburgo

Em relação aos voos de e para o Luxemburgo, a partir de Lisboa, o site da ANA não faz ainda nenhuma referência a cancelamentos previstos, dos voos da TAP e Luxair agendados para este domingo. Contudo, se vai viajar hoje, o melhor é contactar a companhia aérea.

No site da ANA relativo às partidas e chegadas de todos os voos ao aeroporto da capital portuguesa, vão sendo atualizadas informações sobre os voos, nomeadamente cancelamentos. Clique aqui.

Sábado foram cancelados 65 voos (40 chegadas e 25 partidas) “devido a um conjunto de constrangimentos em vários aeroportos europeus”, revelou a ANA (Aeroportos de Portugal) à Lusa.

Em vários aeroportos europeus também estão a ser cancelados muitos voos, especialmente naqueles com protestos dos trabalhadores.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.