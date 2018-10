A tempestade Leslie provocou vários estragos em Portugal sobretudo na zona centro do país. Na Figueira da Foz a velocidade vento atingiu valores nunca antes registados em Portugal. Veja a galeria de fotos.

Portugal 15 2 min.

Leslie. Vento na Figueira da Foz atingiu valores recorde

A tempestade Leslie provocou vários estragos em Portugal sobretudo na zona centro do país. Na Figueira da Foz a velocidade vento atingiu valores nunca antes registados em Portugal. Veja a galeria de fotos.

Uma rajada de vento atingiu os cerca de 176 quilómetros por hora no sábado à noite na Figueira da Foz, valor mais elevado registado em Portugal, indicou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Numa nota publicada no seu sítio da internet o IPMA adianta que a estação de Figueira da Foz/Vila Verde registou às 22:40 de sábado uma rajada de cerca de 176 quilómetros por hora, valor atribuído a um fenómeno designado por 'sting jet’'.



15 O vento conseguiu arrancar árvores que, por sua vez, danificaram viaturas na via pública, na Figueira da Foz. Foto: Paulo Novais/LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O vento conseguiu arrancar árvores que, por sua vez, danificaram viaturas na via pública, na Figueira da Foz. Foto: Paulo Novais/LUSA Um bangalow destruído no Parque de Campismo da Praia do Cabedelo, após a passagem da tempestade Leslie na Figueira da Foz. Foto: Paulo Novais/LUSA Dezenas de rulotes ficaram destruídas, no Parque de Campismo da Praia do Cabedelo, na Figueira da Foz. Foto: Paulo Novais/LUSA Dezenas de rulotes ficaram destruídas, no Parque de Campismo da Praia do Cabedelo, na Figueira da Foz. Foto: Paulo Novais/LUSA Destruição causada pela passagem da tempestade Leslie num restaurante na Praia da Vieira, na Marinha Grande. Foto: Paulo Novais/LUSA Destruição causada pela passagem da tempestade Leslie num restaurante na Praia da Vieira na Marinha Grande. Foto: Paulo Novais/LUSA Destruição causada pela passagem da tempestade Leslie num restaurante na Praia da Vieira na Marinha Grande. Foto: Paulo Novais/LUSA Destruição causada pela passagem da tempestade Leslie na Figueira da Foz. Foto: Paulo Novais/LUSA Destruição causada pela passagem da tempestade Leslie na Figueira da Foz. Foto: Paulo Novais/LUSA Destruição causada pela passagem da tempestade Leslie na Figueira da Foz. Foto: Paulo Novais/LUSA Destruição causada pela passagem da tempestade Leslie na Figueira da Foz. Foto: Paulo Novais/LUSA Uma viatura atingida pela queda de árvores devido à passagem da tempestade Leslie, no Bairro Norton de Matos, em Coimbra. Foto: Paulo Novais/LUSA Árvores caídas na estrada a impedir o trânsito resultado da passagem da passagem da tempestade Leslie, em Coimbra. Foto: Paulo Novais/LUSA Árvores derrubadas pelo vento devido à passagem da tempestade Leslie no Bairro Norton de Matos, em Coimbra. Foto: Paulo Novais/LUSA Destruição causada pela passagem da tempestade Leslie na Figueira da Foz. Foto: Paulo Novais/LUSA

O IPMA frisa que a rajada observada no sábado na Figueira da Foz constitui o valor "mais elevado registado em estações da rede meteorológica nacional", sendo o máximo anterior de 169 quilómetros por hora, a 17 de outubro de 2015. O IPMA explica que o 'sting jet' é uma forte corrente descendente que, por vezes, se desenvolve no bordo oeste de depressões extratropicais, podendo alcançar a superfície. Nestes casos, as rajadas podem ser superiores a 150 quilómetros por hora numa área reduzida, tipicamente situada a sudoeste do núcleo da depressão.



Este organismo refere que as rajadas observadas junto à superfície resultam de processos evaporativos que ocorrem em níveis médios da massa nebulosa da tempestade, resultando destes processos "arrefecimento e consequente transporte descendente do ar para níveis mais baixos, com aceleração progressiva". A designação de 'sting jet' decorre do facto de a assinatura deste fenómeno em imagens de satélite e radar se assemelhar à da cauda de um escorpião (sting). O IPMA indica ainda que se observou um fenómeno semelhante em Portugal Continental a 23 de dezembro de 2009, mas na altura não esteve associado a uma depressão resultante da transição de ciclone tropical para depressão extratropical, como se verificou no sábado.



A passagem do Leslie por Portugal, no sábado e domingo, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados. A Proteção Civil mobilizou 8217 operacionais, que tiverem de responder a 2495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras. O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo o comandante nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Proteção Civil mantém alerta amarelo até às 24:00



A Proteção Civil decidiu manter o alerta amarelo em Portugal continental até às 24:00 de domingo, por haver estruturas que podem cair e "muito trabalho para limpar" o que ficou danificado com a passagem da tempestade Leslie. Apesar da decisão de manter ativo o segundo alerta mais grave, os dados meteorológicos fazem antever que a situação irá melhorar progressivamente, disse o comandante nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), Duarte da Costa, em conferência de imprensa.



Contacto com Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.