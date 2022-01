Das nove forças ou coligações partidárias com assento parlamentar que concorrem ao círculo da Europa seis têm cabeças de lista do sexo feminino.

Legislativas. Mulheres dominam candidaturas dos principais partidos pelo círculo da Europa

Ana TOMÁS Das nove forças ou coligações partidárias com assento parlamentar que concorrem ao círculo da Europa seis têm cabeças de lista do sexo feminino.

As listas para as eleições legislativas, pelo círculo da Europa, dos nove partidos com assento na Assembleia da República contrastam com as apresentadas em território português no que respeita à representatividade feminina. Ao contrário do que acontece nos círculos eleitorais dos distritos portugueses, as mulheres dominam as lideranças das candidaturas europeias.

Dos nove partidos com assento parlamentar que concorrem ao círculo da Europa, seis têm cabeças de lista do sexo feminino. Da esquerda à direita, a maioria das formações políticas com assento na Assembleia da República decidiu escolher mulheres para encabeçarem a corrida à eleição para os lugares que representam a emigração europeia - em 2019 este círculo elegeu dois deputados e o círculo Fora da Europa outros dois.

Já nos círculos de Portugal (18 distritos mais Açores e Madeira), segundo cálculos feitos pelo jornal Diário de Notícias, dos 174 cabeças de lista só 60 são mulheres, o que corresponde a pouco mais de um terço (34,4%), com o BE a revelar-se o partido mais paritário (11 cabeças de lista masculinos e 11 femininos), seguido da CDU e do PAN (com 12 e 10), e o Chega o mais desigual, incluindo apenas duas mulheres cabeças-de-lista no 22 círculos eleitorais. Já o PS e o PSD, os dois maiores partidos, apresentam cada um seis candidatas e 16 candidatos no topo das suas listas, de acordo com o mesmo jornal.

No caso do círculo da Europa, o PS mantém a tendência de preponderância masculina, apostando em Paulo Pisco, eleito nas eleições de 2019, com Nathalie de Oliveira a surgir em segundo nesta lista socialista.

Embora a ambição da antiga autarca de Metz fosse ser a cabeça-de-lista do PS por este círculo, como terá referido a própria num encontro organizado pelo LusoJornal, em novembro do ano passado, o partido apostou na continuidade.

O PSD, pelo contrário, preferiu não recandidatar ao cargo o deputado Carlos Gonçalves, atualmente representante dos sociais-democratas no Parlamento, pelo círculo Europa. A escolha recaiu em Maria Ester Vargas, ex-deputada e ex-conselheira da embaixada de Portugal em Berna, mas a opção não agradou aos núcleos do partido, na emigração. O PSD de Paris considerou, num comunicado, que a opção de não recandidatar Carlos Gonçalves "configura um retrocesso sem paralelo na história do PSD da Emigração". Uma escolha que também desagradou a vários conselheiros das comunidades, que o manifestaram pessoalmente numa carta.

A Maria Ester Vargas, do PSD, juntam-se mais cinco candidatas de outos partidos na corrida às legislativas, pelo círculo da Europa: Maria Teresa Soares pelo BE, Joana de Abreu Carvalho pela CDU (coligação PCP e PEV), Francisca Sampaio pelo CDS, Carolina Dias pela IL e Natércia Rodrigues Lopes pelo Livre.

Rogério Castro pelo PAN e José Dias Fernandes pelo Chega completam a lista de candidatos dos nove partidos com assento na Assembleia da República.



Na galeria, em baixo, pode ver os perfis dos candidatos e algumas das propostas para os eleitores emigrados.

9 Carolina Diniz, 55 anos, é a cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal (IL) pelo círculo eleitoral da Europa. A jurista do Ministério dos Negócios Estrangeiros, especialista em assuntos europeus, acredita que "os portugueses que vivem fora de Portugal são a verdadeira definição de liberal, pois procuraram e criaram as oportunidades que não encontraram no país" . "Representam uma mudança que vem de fora, e que queremos ver em Portugal", refere a candidata na página do partido dedicada ao Benelux. O direito ao ensino da língua portuguesa, sem propinas, o voto eletrónico complementar ao presencial e a reforma do sistema eleitoral são algumas das propostas que apresenta. Foto: DR

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Carolina Diniz, 55 anos, é a cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal (IL) pelo círculo eleitoral da Europa. A jurista do Ministério dos Negócios Estrangeiros, especialista em assuntos europeus, acredita que "os portugueses que vivem fora de Portugal são a verdadeira definição de liberal, pois procuraram e criaram as oportunidades que não encontraram no país" . "Representam uma mudança que vem de fora, e que queremos ver em Portugal", refere a candidata na página do partido dedicada ao Benelux. O direito ao ensino da língua portuguesa, sem propinas, o voto eletrónico complementar ao presencial e a reforma do sistema eleitoral são algumas das propostas que apresenta. Foto: DR Natércia Rodrigues Lopes, 29 anos, é a candidata do Livre. Cientista em Barcelona, morou também 10 anos no Reino Unido. Alargar, facilitar e fomentar o voto nomeadamente através da experimentação do voto digital, permitindo a escolha entre o círculo de emigração ou o círculo de origem para residentes no estrangeiro, é uma das propostas do partido para os emigrantes. O associativismo e a defesa do ensino do português nas comunidades, como está na constitucionalmente consagrado, são outros dos pontos de uma candidatura que entende que para os emigrantes permanecer na diáspora ou regressar depende das políticas públicas e condições de vida em Portugal. Foto: DR José Dias Fernandes é o cabeça de lista do Chega pelo círculo eleitoral da Europa. Empresário e presidente da Secção de França do partido, está emigrado naquele país há 45 anos. O Chega propõe a criação de um Ministério das Comunidades Portuguesas e um modelo de gestão no estrangeiro, em que os pontos de contacto entre os emigrantes e o Estado português, segundo o site do partido, "deixarão de ser os consulados para passarem a ser lojas do cidadão a abrir em todas as cidades onde a comunidade portuguesa, cumulativamente, seja superior a 30.000 habitantes e conte mais de vinte mil eleitores" e para as quais deverão ser prioritariamente contratados portugueses aí residentes. Foto: DR Francisca Sampaio, 31 anos, é a cabeça-de-lista do CDS. Licenciada em Ciência Politica e Relações Internacionais, e natural de Laaken, na Bélgica, trabalha na NATO desde 2019, em Bruxelas. Uma das razões da sua candidatura é mostrar que também "existe uma emigração jovem, muito qualificada", como afirmou numa entrevista ao site agenciaincomparaveis.com. Reinvestir no apoio aos consulados, dotando-os de recursos humanos qualificados e meios técnicos adequados às comunidades emigrantes, reformar o sistema eleitoral, valorizando o círculo da Europa e valorizar as associações são algumas das propostas da candidata. Foto: DR Joana de Abreu Carvalho, 43 anos, é a candidata da CDU pelo círculo da Europa. Licenciada em Biologia e doutorada em Biotecnologia, a candidata destaca, numa entrevista ao Bom Dia, a gratuitidade do ensino do português, o reforço, com mais financiamento, da rede consular e um apoio extraordinário para o movimento associativo devido à crise pandémica. Incentivos fiscais para atrair os emigrantes de regresso a Portugal, rever as regras de atribuição da pensão nacional aos emigrantes, garantindo um valor mínimo em função do cumprimento do prazo de garantia, e os acordos internacionais de Segurança Social para Apoio Social a Emigrantes Carenciados são outras das propostas da CDU. Foto: DR Maria Teresa Soares, 66 anos, é a candidata do Bloco de Esquerda pelo círculo da Europa. Professora de língua e cultura portuguesas no sistema de Ensino Português no Estrangeiro, é secretária geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas e reside em Nuremberga, na Alemanha. Entre as propostas do partido através do qual concorre destacam-se o alargamento e o reforço em recursos humanos da rede consular e maior aposta na sua digitalização, o fim de propinas no ensino do português no estrangeiro, o reforço dos meios da Segurança Social para o pagamento atempado das reformas e pensões aos que residem no estrangeiro ou a contratação de assistentes sociais para a rede consular. Foto: DR Rogério Castro, 24 anos, é o candidato do PAN. Doutorando em neurociência, reside em Nijmegen, nos Países Baixos. As suas principais bandeiras são a luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, a proteção dos animais e o respeito pelo meio ambiente. Promete trazer um espírito jovem à política, como declarou ao LusoJornal, e entre as propostas específicas que tem para a emigração estão a digitalização e facilitação dos processos consulares, a revisão da localização dos consulados, o reforço dos seus recursos humanos e revisão salarial de acordo com a tabela dos países em que estão e a criação de conselheiros sociais com formação especializada nas leis do país de acolhimento. Foto: DR Paulo Pisco, 60 anos, é o cabeça-de-lista do Partido Socialista. O deputado, que foi eleito em 2019, volta a ser o candidato socialista pelo círculo da Europa. Adaptar a organização diplomática e consular às novas realidades da emigração portuguesa e aproveitar potencial desta, incentivar o regresso a Portugal de emigrantes e lusodescendentes, através do Programa Regressar e criando e alargando apoios específicos para o efeito são algumas das propostas do programa do PS em matéria de emigração. O ensino da língua portuguesa e o associativos são outros dos pontos destacados pela lista socialista. Foto: DR Maria Ester Vargas, 66 anos, ex-deputada e ex-conselheira da Embaixada de Portugal em Berna, na Suíça, é a candidata do PSD pelo círculo eleitoral da Europa. Entre as propostas dos socias-democratas para a emigração está, antes de mais, criar condições económicas no país para evitar que ela aconteça por necessidade. Para os que já vivem fora, a candidata destaca, em entrevista à Gazeta Lusófona, a simplificação do sistema eleitoral, o aumento do número de deputados pelos círculos da emigração, a melhoria do atendimento consular, o apoio ao ensino do português, aos investidores na diáspora e a revitalização do movimento associativo. Foto:DR

No que se refere ao número de deputados que podem ser escolhidos pelos portugueses recenseados fora de Portugal, nestas eleições serão eleitos dois pela Europa e dois pelo círculo Fora da Europa, o mesmo número de eleitos por cada círculo no escrutínio de 2019.



Nas últimas legislativas, PS e PSD elegeram, cada um, dois deputados pelo círculo da Europa e outros dois pelo círculo Fora da Europa.

Na Europa estão inscritos 926.312 eleitores para votar e 595.478 para o círculo Fora da Europa. Em 2019, votaram 12,05% dos 895.590 eleitores inscritos pelo círculo eleitoral da Europa e 8,81% dos 571.164 inscritos Fora da Europa.

O voto pode ser feito por correspondência ou de forma presencial, para quem se inscreveu para esta modalidade no prazo definido.

Segundo, a Comissão Nacional de Eleições, o voto por via postal deve ser remetido pelo eleitor até 29 de janeiro e só serão considerados os boletins recebidos em Portugal até ao dia 9 de fevereiro.



Quem optou por votar de forma presencial deverá dirigir-se à respetiva assembleia de voto, nos postos e secções consulares, ou delegações externas de ministérios e instituições públicas portuguesas, no dia 29 de janeiro, entre as 8h e as 19h locais, ou no dia 30 de janeiro, entre as 8h e a hora limite do exercício do direito de voto em território português (ou seja até às 19h horas de Lisboa).







