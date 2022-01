O objetivo é garantir a segurança sanitária de dezenas de milhares de cidadãos que, no próximo dia 30, vão assegurar a realização da votação nas legislativas.

Eleições

Legislativas. Membros das mesas de voto e funcionários das juntas de freguesia vacinados este sábado

Ana TOMÁS O objetivo é garantir a segurança sanitária de dezenas de milhares de cidadãos que, no próximo dia 30, vão assegurar a realização da votação nas legislativas.

Os membros que vão estar nas meses de voto para as eleições legislativas, em território português, e os funcionários das juntas de freguesia serão vacinados com a dose de reforço contra a covid-19 já no próximo no sábado, segundo anunciou esta quinta-feira o Governo.

“Nesse dia, a vacinação será dedicada a este universo, que será convocado por SMS, através de agendamento central”, adianta um comunicado conjunto dos ministérios da Saúde e da Administração Interna.

Legislativas. Apenas 20 pessoas inscritas no Luxemburgo para voto presencial Quem não escolheu a opção de voto presencial poderá votar através de voto postal.

De acordo com o Ministério da Administração Interna, a Administração Eleitoral está a recolher informações junto das câmaras municipais e juntas de freguesias para identificar os membros das mesas de voto e funcionários das juntas que vão prestar apoio ao ato eleitoral. A medida não tem, contudo caráter obrigatório, respeitando o regime voluntário da vacinação contra a covid-19, dirigindo-se apenas àqueles que pretendam receber esse reforço.

O objetivo é garantir a segurança sanitária de dezenas de milhares de cidadãos que, no próximo dia 30, vão assegurar a realização da votação nas legislativas.

Está previsto um total de 16.427 mesas de voto para estas eleições, das quais 2.606 no dia do voto antecipado em mobilidade, a 23 de janeiro de 2022.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.