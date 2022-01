As eleições para a Assembleia da República, do próximo dia 30, ficam marcadas pela possibilidade de, pela primeira vez em pandemia, as pessoas em isolamento por causa da covid-19 poderem sair para votar.

Legislativas. Mais de 100 toneladas de material sanitário distribuídas para a votação de domingo

Ana TOMÁS As eleições para a Assembleia da República, do próximo dia 30, ficam marcadas pela possibilidade de, pela primeira vez em pandemia, as pessoas em isolamento por causa da covid-19 poderem sair para votar.

A Administração Eleitoral distribuiu mais de 100 toneladas de material sanitário pelas 308 Câmaras Municipais para a votação nas eleições legislativas, que decorre no próximo domingo, 30 de janeiro. O objetivo é tornar o processo mais seguro, dado que, pela primeira vez em pandemia, as pessoas em confinamento obrigatório por causa da covid-19 vão poder sair de casa para irem votar.

Entre o material distribuído estão máscaras FP2 e cirúrgicas (25 por cada secção de voto), álcool gel (6 embalagens por cada seção de voto), batas, luvas e viseiras, detalha o Ministério da Administração Interna (MAI) em comunicado.

Para evitar ajuntamentos e eventuais cruzamentos das pessoas em isolamento - casos positivos e pessoas em isolamento profilático por contacto de risco - com as restantes, foi também reduzido o número de eleitores inscritos por cada secção de voto para 750.

No próximo domingo haverá 13.821 secções de voto abertas nos 308 municípios do continente e regiões autónomas dos Açores e da Madeira, mobilizando cerca de 70.000 membros de mesa.

Além das medidas tomadas pelas entidades públicas, o Governo reforça o apelo para o cumprimento por parte de cada um dos cidadãos das "normas de segurança sanitária durante o exercício de voto", como usar máscara, utilizar caneta própria, manter o distanciamento social e higienizar as mãos, de forma a contribuir para a segurança da votação.

Apesar de não haver uma limitação horária, nem zonas específicas dirigidas às pessoas em isolamento, estes eleitores são aconselhados pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde (DGS) a votarem entre as 18h e as 19h do próximo domingo.

"No dia da eleição, durante o horário de votação próprio para as pessoas em confinamento obrigatório, preferencialmente entre as 18h e as 19h, os membros das mesas de voto, caso assim o entendam, poderão utilizar uma bata com abertura atrás, de uso único e impermeável, manga comprida, punhos bem ajustados e que cubra toda a roupa. A bata será eliminada após o fecho das urnas, colocando-a em recipiente de lixo comum", aconselha a DGS no seu parecer técnico.



Já em relação aos eleitores em confinamento que saírem para votar, o organismo recomenta, além das mesmas regras sanitárias para os outros eleitores, o uso permanente de máscara facial cirúrgica ou máscara FFP2 e o recurso ao transporte individual ou deslocação a pé até ao local de voto, evitando-se a utilização de transportes públicos.

