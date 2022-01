Governo recomenda que quem estiver na situação de confinamento obrigatório entre as 18h e as 19h.

Legislativas. Eleitores em isolamento devido à covid-19 poderão sair para ir votar no dia 30

Os eleitores que se encontrem em isolamento devido à covid-19 vão poder sair de casa para votar no dia 30 de janeiro, mas deverão exercer o exercício do numa hora específica, preferencialmente ao final do dia entre as 18h e as 19h.

"Os eleitores que se encontrem em confinamento obrigatório determinado pelas autoridades de saúde podem sair do local de confinamento no dia 30 estritamente para exercer o direito de voto", declarou a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, esta quarta-feira, citando o parecer consultivo da Procuradoria-Geral da República.

"O período mais adequado será, provavelmente, a última hora, entre as seis (da tarde) e as sete", como forma de evitar "uma junção muito grande de pessoas infetadas com pessoas não infetadas", recomendou a ministra.

A 10 de janeiro, a ministra da Administração Interna disse que o parecer urgente pedido pelo Governo à PGR sobre "a forma de compatibilizar direitos constitucionais que são aqui conflituantes, por um lado, o direito ao sufrágio, depois, por outro lado, a proteção da saúde pública".



As previsões mais recentes dos especialistas é de que cerca de 400 mil pessoas estejam em isolamento no dia 30. Hoje, segundo afirmou Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, estão 600 mil em isolamento.

