Líbano. Governo português diz que não há conhecimento de portugueses entre vítimas

Lusa Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a embaixada de Portugal contactou já os cerca de 40 portugueses inscritos no registo consular, uma dezena dos quais responderam.

O ministro dos Negócios Estrangeiros confirmou hoje à Lusa que, até ao momento, não há informação de portugueses entre as vítimas das explosões em Beirute, admitindo que ainda falta contactar parte dos inscritos no registo consular.

“À hora em que falamos [cerca das 11:30], não temos, felizmente, notícia de nenhum português que tenha sido vítima destas explosões”, afirmou Augusto Santos Silva.

“Nenhuma informação nos chegou até agora, seja através da embaixada de Portugal no Líbano, que é a embaixada em Nicósia, quer através do cônsul honorário de Portugal em Beirute, quer através do gabinete de emergência consular”, acrescentou.

Segundo o ministro, a embaixada de Portugal contactou já os cerca de 40 portugueses inscritos no registo consular, uma dezena dos quais responderam, “todos eles indicando que não tiveram nenhum problema físico”.

