Berardo apresentou a juiz proposta de pagamento da caução de 5 milhões de euros

Crime económico Joe Berardo. Medidas de coação só são conhecidas amanhã

O interrogatório do empresário e arguido Joe Berardo, no âmbito do processo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), terminou hoje às 19:15 (hora de Lisboa), depois de se ter iniciado às 18:30, informou o Conselho Superior da Magistratura a pedido do juiz Carlos Alexandre.