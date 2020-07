Os advogados do principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann exigiram esta quinta no Luxemburgo a libertação de Christian Christian Brückner da prisão.

Julgamento no Luxemburgo. Suspeito do desaparecimento de Maddie exige ser libertado

O suspeito alemão está a ser julgado pelo Tribunal de Justiça Europeu, com sede em Kirchberg, por um outro caso em que é acusado de ter violado uma idosa de 72 anos, em 2005, na Praia da Luz, no Algarve.



Christian Brückner, 43 anos, encontra-se preso atualmente na Alemanha, depois de ter sido extraditado pelas autoridades portuguesas, na sequência de um mandado de prisão europeu.

Segundo a imprensa internacional, os advogados de defesa pediram a anulação dos sete anos de prisão, alegando violação do direito internacional. E argumentam que o alemão não foi extraditado de Portugal pelo crime de violação e que deve ser libertado da prisão.

Os juízes deverão divulgar o veredicto nas próximas semanas.

Recorde-se que no mês junho, Christian Brückner foi apontado como o principal suspeito do desaparecimento de Maddie, na Praia da Luz, em 2007, mas o seu envolvimento não foi ainda provado.



O arguido é associado também a outros crimes de violação, abuso de menores e tráfico de drogas.



