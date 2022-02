O ex-ministro da Economia está em prisão domiciliária em Albufeira. De fora do arresto ficou um apartamento em Nova Iorque no valor de um milhão de euros.

Juiz arresta casas e congela pensão de 15 mil euros de Manuel Pinho. Ficou com 2 mil euros mensais

O juiz Carlos Alexandre atendeu ao pedido do Ministério Público e decretou o arresto das propriedades de Manuel Pinho e da mulher, Alexandra Pinho, ambos arguidos no processo EDP por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais.

Ao todo, contam-se 13 casas, três imóveis em nome do ex-ministro da Economia, e 10 em nome da mulher. Ficou de fora um apartamento em Nova Iorque, avaliado em um milhão de euros, por encontrar-se em nome de uma sociedade offshore, a Tartaruga Foundation, avança a revista Sábado.

Foi também congelada a pensão de 15 mil euros a que Manuel Pinho tinha direito. A partir de agora, terá 2.115 euros mensais para fazer face às despesas.

O advogado dos Pinho, Ricardo Sá Fernandes, já apresentou recurso das medidas de coação e requereu que a distribuição do processo da EDP, novamente ao juiz Carlos Alexandre, fosse considerada nula.

O ex-ministro está, desde dezembro, em prisão domiciliária. Carlos Alexandre considerou haver "fundados indícios" de perigo de fuga do casal. Pinho está preso, com pulseira eletrónica, numa moradia com piscina na zona da praia de Santa Eulália, em Albufeira, mas quer mudar para uma casa em Gondizalves, Braga. A Direção de Serviços de Vigilância Eletrónica vai averiguar no dia 10 se a mesma tem condições para receber o arguido.



Segundo o MP, Manuel PinhO terá beneficiado a EDP em 1,2 mil milhões de euros e é ainda suspeito de ter recebido uma avença mensal de 15 mil euros através do chamado saco azul do Grupo Espírito Santo.



