Jovem intoxica família com bolo feito de cannabis

O caso aconteceu este domingo em Ovar e a família, com idades entre os 4 e os 62 anos, teve de ser hospitalizada.

Num comunicado divulgado na terça-feira, a GNR de Ovar informou que uma família de seis pessoas, com idades entre os 4 e os 62 anos, teve de ser hospitalizada no domingo devido a uma intoxicação com um bolo confecionado com folhas de cannabis.

Depois de uma chamada através da linha de emergência 112, os militares deslocaram-se ao domicílio onde se depararam com o cenário insólito. Os vários membros da família apresentavam sintomas de tonturas e vómitos e a GNR apurou que a intoxicação estava relacionada com um bolo cozinhado com cannabis.

Na investigação realizada no local, os militares apuraram que se tinha tratado de um bolo preparado por um dos familiares, de 22 anos. Nas buscas, foi apreendida uma estufa de cultivo de cannabis, cinco doses, um triturador e um termómetro.

Depois de assistidos pelo INEM e pelos bombeiros, a família foi transportada para uma unidade hospitalar onde ficaram internados.

