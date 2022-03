Jovem de 17 anos em "estado muito grave" depois de esfaqueada à porta de escola em Sintra

Alerta de atividade sísmica Cinco sismos sentidos nas últimas horas em São Jorge. Forças armadas prontas a operar

A atividade sísmica "continua acima do normal", garante o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA). Forças Armadas estão no terreno com plano em caso de catástrofe.