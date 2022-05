A trágica morte ocorreu na madrugada de sábado durante as tradicionais largadas de touros, na Feira Regional de Maio. PAN vai pedir "suspensão imediata" desta tradição ao Parlamento.

Jovem de 16 anos morre colhido por touro em largada na Moita

Um jovem de 16 anos foi colhido mortalmente durante as tradicionais largadas de touros na Feira Regional de Maio, pelas 02h00 da madrugada de sábado.

Um jovem de 16 anos foi colhido mortalmente durante as tradicionais largadas de touros na Feira Regional de Maio, pelas 02h00 da madrugada de sábado.



A Câmara da Moita lamentou a morte do jovem declarando que está a acompanhar as “averiguações”.

“Na sequência do trágico incidente desta madrugada, do qual resultou a morte de um jovem, a Câmara Municipal da Moita lamenta o sucedido e apresenta as mais sentidas condolências à família, estando disponível para prestar todo o apoio necessário”, refere o município, em nota enviada à agência Lusa.

A autarquia acrescenta que “está a acompanhar as averiguações às causas deste incidente, em estreita colaboração com as autoridades competentes”.

Fonte da GNR explicou à Lusa que o jovem foi colhido mortalmente cerca das 02h00 de sábado, durante as tradicionais largadas de touros, inseridas na Feira Regional de Maio, naquela vila do distrito de Setúbal.

PAN pede "suspensão imediata"

Ainda ontem à noite, o PAN anunciou que “vai apresentar uma iniciativa na Assembleia da República solicitando a suspensão imediata das largadas de touros e que sejam apuradas responsabilidades por esta morte”. Segundo este partido além da morte do jovem menor, houve “vários feridos” no evento.

O partido lamenta a morte do adolescente e lembra que o “Comité dos Direitos da Criança das Nações Unidas já tinha advertido o Estado Português a proteger as crianças e jovens da violência das largadas de touros em 2019”.

“Lamentamos que pessoas e animais continuem a ser vítimas da violência da tauromaquia”, realça o partido.

