Um elemento da Frente Unitária Antifascista (FUA) diz ter sido agredido por um grupo de cerca de nove elementos na estação de comboios de Braga. “Para mim é claramente um ataque político”, afirma.

Jovem anti-fascista atacado por militantes de extrema direita pode ser preso por se defender

Um jovem de 30 anos, cuja identidade o Contacto irá preservar e se irá referir como “Jovem A”, afirma que esta é já a quinta vez, desde 2016, que é atacado por membros apoiantes de grupos de extrema-direita. Ontem, o caso resultou em ferimento do alegado atacante. O resultado? O militar anti-fascista que terá sido atacado em primeiro lugar, ficou identificado como arguido.

Quinta-feira à noite. Regressava a Braga de uma viagem ocasional ao Porto. Estava na Rua Nova da Estação, na freguesia de Maximinos, em Braga, e, para se dirigir a casa, chamou um Uber. O recibo da viagem a que o Contacto teve acesso, registou as 22h15 como a hora a que o motorista chegou ao ponto de recolha. Em comunicado da FUA, lê-se que “ao contrário do que foi dito em alguns jornais, não é uma questão de futebol ou de elementos de claques rivais mas sim, de perseguição política”.

O jovem que pediu para não ser identificado confirma que o comunicado escrito tem todos os elementos descritivos do que alegadamente terá acontecido na passada quinta-feira, onde se lê que o afrontamento terá começado no momento em que este ia a entrar no Uber e um elemento do alegado grupo “deu um pontapé na porta, fechando a mesma”.

Terá sido neste instante que o Jovem A se virou para trás, apercebendo-se que estava “cercado um grupo de nove indivíduos, cujos rostos não estavam todos descobertos”. Terá tentado abrir novamente a porta do carro, “tendo de imediato oposição por parte de um dos indivíduos deste grupo”. Um destes elementos, que não teria o rosto tapado, ter-se-á então “lançado para cima” dele. Foi aí que conseguiu que o reconhecesse como sendo um elemento filiado a um grupo de extrema-direita, que entretanto no Facebook desmentiu este relato: "Não vamos pedir a ninguém autorização para fazer política, não vamos baixar a cabeça perante a infâmia da violência 'antifa'". No comunicado lançado hoje, o grupo Escudo Identitário escreve: "Numa dessas histórias, o "heróico" Esfaqueador de Braga protege-se do ataque de uma dezena ou mais de Escudistas, tendo "aparentemente" vislumbrado a "aparência" de um deles estar armado. Deixamos ao vosso bom senso o que pensar destas patranhadas".

Quando questionado sobre o que estava o resto do grupo a fazer, o Jovem A afirma que estavam apenas a olhar “deixaram este “fazer o trabalho”, mas sem dúvida que se ele não acabasse no chão, vinham todos em cima de mim”, descreve. Porém, ter-se-á conseguido soltar, deitando o agressor ao chão, momento em que terá “avistado algo que parecia ser uma lâmina”, descreve o comunicado da FUA. O relato descreve que o facto do “principal agressor” estar caído no chão, permitiu-lhe aproveitar “o momento em que o motorista gritou “anda para o carro” para entrar no veículo que arrancou aceleradamente para fugir desta zona”.



O recibo da viagem marca que o militante anti-fascista chegou ao seu destino às 22:23, tendo a viagem demorado “7 minutos” para “3.54km” percorridos e, segundo o Jovem A, a Uber ter-se-á disponibilizado para colaborar no processo.

Terá sido já em casa que notou que tinha as mãos ensanguentadas, o que o fez “telefonar de imediato à PSP para avisar do que se tinha passado e pedir para poder fazer o seu depoimento”. No registo das chamadas efetuadas do seu telemóvel lê-se "PSP de Braga 22:37".



Entretanto, segundo comunicado da Polícia de Segurança Pública, a força de segurança registou uma chamada telefónica às 22h25 que denunciava “o esfaqueamento de um cidadão, ocorrido no Largo da Estação, em Braga".

A resposta da PSP terá sido “imediata com a deslocação de policiais ao local, onde encontraram um cidadão, do sexo masculino, de 22 anos, com uma perfuração na zona do abdómen, já a receber assistência pelo INEM”, lê-se. A força de segurança informou em comunicado que “posteriormente foi possível identificar o agressor” - o Jovem A - "que alegou legítima defesa quando alegadamente foi atacado por um grupo de 9 pessoas”.



Segundo a PSP, os cidadãos intervenientes e testemunhas encontram-se identificados, o cidadão esfaqueado encontra-se livre de perigo e o Ministério Público foi informado da ocorrência.