Jornada Mundial da Juventude vai ter "Parque do Perdão" com 150 confessionários

Maria MONTEIRO De 2 a 4 de agosto, padres de diferentes nacionalidades estarão disponíveis para receber os peregrinos.

"Um espaço de reconciliação pessoal e comunitária", onde cada jovem "pode encontrar a Alegria de se sentir amado e perdoado". Assim é apresentado o "Parque do Perdão" no site oficial da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), um espaço que vai ser instalado na chamada "Cidade da Alegria", no âmbito do evento que decorre em Lisboa de 1 a 6 de agosto.

Segundo a Câmara Municipal de Lisboa, o "Parque do Perdão" ficará situado na zona de Belém e albergará 150 confessionários onde, durante quatro dias, estarão "padres de diferentes nacionalidades disponíveis para receberem os peregrinos que desejarem reconciliarem-se", explica a autarquia.

O "Parque do Perdão" surgiu na JMJ de 2019, na Cidade do Panamá, onde foram construídos 250 confessionários no Parque Recreativo Omar, a que se juntaram outros 47 dispostos em centros comerciais e outros locais de grande afluência.

Ainda não se conhecem muitos detalhes sobre os confessionários que serão disponibilizados em Lisboa. Sabe-se, para já, que o "Parque do Perdão" estará a funcionar entre 2 a 4 de Agosto de 2023, das 10h00 às 18h00.

