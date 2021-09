“Às vezes parecia uma criança pequena, na forma como se entusiasmava”, relata comovido Tiago Monte Pegado que foi consultor para a juventude no primeiro mandato da presidência de Jorge Sampaio.

Portugal 3 min.

Jorge Sampaio

Um homem com “um entusiasmo contagiante”

Madalena QUEIRÓS “Às vezes parecia uma criança pequena, na forma como se entusiasmava”, relata comovido Tiago Monte Pegado que foi consultor para a juventude no primeiro mandato da presidência de Jorge Sampaio.

Apesar de parecer um homem um pouco distante, quem conviveu de perto com Jorge Sampaio, recorda o seu “entusiasmo contangiante”. “Às vezes parecia uma criança pequena, na forma como se entusiasmava”, relata comovido Tiago Monte Pegado que foi consultor para a juventude no primeiro mandato da presidência de Jorge Sampaio.

Quando o conheceu era um jovem estudante de arquitectura e Sampaio liderava a Câmara de Lisboa. Tiago Monte Pegado, na altura da associação de estudantes da Faculdade de Arquitectura, já admirava o seu passado, enquanto dirigente estudantil na década de sessenta na luta contra o fascismo. E a sua personalidade fascinou-o. A partir daí Tiago Monte Pegado nunca mais se afastou. Dedicou todo o seu tempo livre à campanha presidencial de Sampaio na década de noventa, na qual recorda estar rodeado de pessoas com uma pluralidade de origens políticas.

Dias depois da vitória reencontraram-se, por acaso, no meio de uma paisagem de sobreiros, em pleno interior do Alto Alentejo. “Ainda bem, que o encontro!”, disse Jorge Sampaio. “Tenho estado a pensar nos problemas da juventude e gostava de falar consigo”. Surpreso Tiago viu-se mais de duas horas a andar e a falar com o eleito presidente com a paisagem alentejana em pano de fundo.

Mas foi no Forte de Catalazete que esta conversa continuou. Foi convidado por Jorge Sampaio para uma reunião e, na altura, levou o seu amigo Gustavo Cardoso, que também era dirigente estudantil. No final da conversa Tiago e Gustavo disseram, a medo que iam pensar em quem poderia ajudá-lo nas questões da Juventude. Sampaio reagiu com humor: “Mas ainda não perceberam? Afinal porque é que pensam que vos chamei para falar comigo? Quero que sejam vocês!” E assim Tiago começou a sua aventura como consultor para a juventude do presidente Jorge Sampaio, juntamente com Gustavo Cardoso.

Recorda o seu sentido de “grande gratidão” e a “aprendizagem estruturante e estrutural” que lhe proporcionou. “Era um homem de grande exigência, rigor intelectual, humanismo incrível. Um verdadeiro republicano”, diz. Com “uma enorme sensibilidade não ficava indiferente a qualquer injustiça. Era um homem muito à frente do seu tempo.”

E depois conta uma sucessão de episódios que viveu ao lado de Sampaio que o marcaram profundamente. O discurso arrepiante que fez na Assembleia-Geral das Nações Unidas em defesa de Timor-Leste, num inglês perfeito e que “acordou o mundo todo para o problema”. O dia em que receberam os estudantes que sobreviveram ao massacre de Santa Cruz, no Palácio de Belém e em que tiveram que ficar afastados para não se comoverem. “Se ficarmos frente a frente vou começar a chorar antes de si”, disse-lhe então Tiago na preparação da reunião. Afinal aguentaram-se os dois sem deixar cair uma lágrima.

Mas são conhecidos os muitos momentos em que Sampaio se emocionou em público. O arquitecto recorda que Sampaio se “comovia sobretudo com as injustiças”. “As injustiças profundas contra as quais lutava eram o motor que lhe dava energia para procurar novas soluções para resolver os problemas”.

O Presidente da Republica,Jorge Sampaio, durante a visita que hoje efectuou a Escola EB2/3 de Paranhos, no Porto em 2004. Foto: LUSA

Das Semanas da Educação promovidas pelo Presidente, recorda o episódio das gémeas de Mafômedes que conseguiu que voltassem à escola, depois de ter convencido os pais que queriam que elas trabalhassem para ajudar a família. Um momento simbólico que fica para a história na luta contra o abandono e insucesso escolar em Portugal porque as pessoas interiorizaram que “a escola era de facto para todos”.

O mais recente programa de bolsas para estudantes sírios que reforçou quando foi anunciada a tomada de Cabul pelos taliban, “é outro exemplo” do quanto visionário era Sampaio, enquanto político. Percebendo que o país só poderia ter futuro “se essas pessoas não desaparecessem, nem deixassem de estudar”. Um homem sempre à procura de soluções surpreendentes para os problemas e preocupado com os outros e com o mais pequeno dos problemas.

Tiago Monte Pegado recorda emocionado que a história de Sampaio terminou justamente onde tudo começou, no início do seu primeito mandato presidencial: no Hospital de Santa Cruz. Uma figura que vai fazer muito falta à política portuguesa, concluiu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.