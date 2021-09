A médica e ativista política recorda o amigo de longa data e companheiro da luta estudantil contra a ditadura nos anos 60, e na defesa dos presos políticos. "Lutámos pela liberdade", diz.

Portugal 4 min.

Jorge Sampaio/ 1939-2021

Isabel do Carmo. Jorge Sampaio, um presidente da “liberdade”

Paula SANTOS FERREIRA A médica e ativista política recorda o amigo de longa data e companheiro da luta estudantil contra a ditadura nos anos 60, e na defesa dos presos políticos. "Lutámos pela liberdade", diz.

“Jorge Sampaio deve ser lembrado como um homem de grande estatura política, baseado numa estrutura moral e personalidade muito sólida e muito respeitadora dos direitos humanos e capaz de ter atitudes de coragem quando elas são necessárias”. É assim que a médica e ativista política portuguesa Isabel do Carmo defende que o amigo e colega da luta estudantil pela liberdade durante os anos da ditadura deve ser recordado.



“Sinto a sua morte como a perda de um líder da nossa geração do Dia do Estudante, em 1962”, diz Isabel do Carmo relembrando que ambos estiveram envolvidos nas lutas académicas contra a ditadura. Aquele que viria décadas mais tarde a ser Presidente da República de Portugal, tornou-se na altura o rosto da revolta estudantil do início dos anos 60 contra a ditadura de Salazar.

Jorge Sampaio era presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde se licenciou em Direito, e o secretário-geral da Reunião Inter-Associações Académicas (RIA), em 1961 e 1962, liderando o importante Movimento do Dia do Estudante, de contestação à opressão do regime que se manteria ativo até ao 25 de abril.

Rodrigo Cabrita

Líder movimento estudantil

Isabel do Carmo, estudante de medicina e dirigente da Comissão Pró-Associação da Faculdade de Medicina, era das raras mulheres envolvidas neste combate. “Em 1962, pela primeira vez, encheu-se o Estádio Universitário de estudantes, a tribuna era presidida por Jorge Sampaio e eu era a única mulher naquele palanque frente a um estádio cheio”, recorda esta médica ligada às Brigadas Revolucionárias.

“Foi um importante momento de levantamento dos jovens contra o Governo, da nossa reivindicação de jovens universitários, com vinte e poucos anos, pela liberdade”, reconhece Isabel do Carmo lembrando que “a guerra colonial tinha começado e o ambiente era o da iminência destes jovens rapazes irem para a guerra”.

“Lutávamos pela liberdade, na época vivíamos com a opressão do regime, não tínhamos liberdade nenhuma, todos os plenários e assembleias estudantis eram feitos em confronto com a polícia”, vinca.

Jorge Sampaio. Presidente, socialista, paciente e conciliador Foi um dos protagonistas da crise académica do princípio dos anos 60, que gerou um longo e generalizado movimento de contestação estudantil ao Estado Novo.

Defesa dos presos políticos

Muitos anos mais tarde, Isabel do Carmo e muitos outros colegas do movimento do Dia do Estudante, juntaram-se no movimento de candidatura à presidência da República de Jorge Sampaio, em 1996.

“Para mim, o facto de Jorge Sampaio se tornar Presidente da República foi como o corolário dos anos de luta, um símbolo de que o movimento pela liberdade tinha alguém a representá-lo ao mais alto nível”, entende Isabel do Carmo. A par com a luta dos estudantes, Jorge Sampaio desempenha um papel ativo na defesa dos presos políticos, sendo um dos fundadores do Movimento de Ação Revolucionária (MAR).

A ativista recorda ainda outro momento de grande significado: a visita à prisão de Caxias por ocasião dos 25 anos do 25 de abril: “Com Jorge Sampaio, eu e muitos outros presos políticos do regime fomos em excursão visitar a cadeia onde nós próprios estivemos presos. Foi um momento muito especial, uma consagração da nossa vitória, a vitória da liberdade".

Em 2004, Jorge Sampaio condecora Isabel do Carmo com o grau de grande oficial da Ordem da Liberdade, uma distinção que a enche de orgulho. "Ele era uma pessoa muito discreta, mas sei que tinha bastante amizade e respeito por mim, tendo-me condecorado com a medalha da Ordem da Liberdade".

Contra a guerra do Iraque

Jorge Sampaio era um “homem de causas de grande coragem”. A decisão de dissolução da Assembleia da República, no governo de Santana Lopes, em 2004, é para Isabel do Carmo, um dos exemplos da coragem do amigo. Foi a primeira vez que um presidente da República portuguesa usou esse poder.

“Lembro-me que falei com ele na altura da dissolução, foi o único que lançou a 'bomba atómica', como ficou conhecida, e teve direito a fazê-lo. Ele era uma pessoa muito discreta e disse-me na conversa que sucederam coisas muito graves e ele tinha de tomar aquela decisão. Tomou-a sozinho, embora já houvesse pressões, mas a decisão coube-lhe a ele”, realçou Isabel do Carmo. Para esta médica houve outra decisão fundamental do presidente Jorge Sampaio: “Enquanto chefe das Forças Armadas opôs-se à participação do exército português Portugal na invasão do Iraque”.



Morreu Jorge Sampaio O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu esta sexta-feira aos 81 anos, disse à agência Lusa fonte da família.

Mesmo depois da saída da vida política, a ativista política vinca que Jorge Sampaio “continuou muito sensível às guerras naquela zona, continuando solidário com esses povos e, sobretudo com os jovens estudantes, ao criar a Plataforma Global para os Estudantes Sírios, tendo agora anunciado o seu empenho em trazer também estudantes afegãos”.

A antiga companheira de luta fala da “grande estima” que tinha pelo seu amigo Jorge Sampaio: “Como amigo tinha uma grande estima por ele, uniu-nos uma amizade profunda, e eu tinha uma grande admiração por Jorge Sampaio. Era uma pessoa especial, que nunca se pôs em bicos de pés, nunca quis dar nas vistas, um homem justo e muito discreto”.

Jorge Sampaio faleceu esta manhã, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde estava internado desde sexta-feira passada. O antigo presidente da República estava de férias no Algarve com a família quando se sentiu mal, com problemas respiratórios tendo sido hospitalizado no Hospital de Portimão, sendo depois transferido para Santa Cruz em Lisboa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.