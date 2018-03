O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, será submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias, sendo substituído nesse "impedimento temporário" pelo vice-presidente Jorge Lacão, anunciou hoje o seu gabinete.

Jorge Lacão substitui temporariamente Ferro Rodrigues

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, será submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias, sendo substituído nesse "impedimento temporário" pelo vice-presidente Jorge Lacão, anunciou hoje o seu gabinete.

"O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, será submetido nos próximos dias a uma intervenção cirúrgica a um pulmão, havendo a possibilidade de uma posterior intervenção no outro pulmão, em função da avaliação clínica", lê-se num comunicado do seu gabinete.

De acordo com a nota, "atento o impedimento temporário, e de acordo com o previsto no Regimento da Assembleia da República, o presidente Eduardo Ferro Rodrigues será substituído, até ao dia 29 deste mês, pelo vice-presidente eleito pelo grupo parlamentar a que pertence, neste caso o deputado Jorge Lacão".

"Em caso de necessidade, a substituição do presidente da Assembleia da República poderá ser prorrogada", informa ainda o gabinete de Ferro Rodrigues.

Ferro Rodrigues, a segunda figura na hierarquia do Estado, já não estará no parlamento na quarta-feira, informou à Lusa o seu gabinete.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.