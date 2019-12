O português eleito o melhor treinador do campeonato brasileiro foi hoje agraciado pelo Presidente da República portuguesa tornando-se comendador.

Jorge Jesus "orgulhoso" pela condecoração com a Ordem Infante D. Henrique

O treinador de futebol Jorge Jesus foi hoje condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Ordem do Infante D. Henrique, numa cerimónia em que assumiu o "orgulho" por se ter tornado comendador.

"É com orgulho que eu hoje recebo esta condecoração. Sei o significado dela, sei quem era o Infante D. Henrique", afirmou o treinador do Flamengo, acrescentando: “Porque todos os dias no Brasil tinha de atravessar a Avenida Infante D. Henrique. Até no Brasil, antes de ser condecorado, já havia uma aproximação com ele. Portugal e o Brasil são dois países irmãos. Ao longo destes sete meses percebi isso, não tenho dúvida que são dois países ligados pela história e culturalmente”.



Orgulhoso do feito conquistado no Brasil Jorge Jesus continuou: “Não fomos nós, eu e a minha equipa técnica, que descobrimos o Brasil, foi Pedro Álvares Cabral em 1500. Não fomos nós a dar a independência ao Brasil, foi D. Pedro em 1822".

No entanto, o melhor mister do Brasileirão frisou:"Fomos nós que a 23 e 24 de novembro conquistámos dois títulos no Brasil. Vamos ficar ligados para sempre à nação do Brasil e do Flamengo. A nação do Flamengo são 50 milhões de adeptos. Daqui a 50 anos não vou estar cá, mas eles vão dizer que foram os portugueses conquistaram a Libertadores e o Brasileirão. Para além disso, tive a oportunidade de constatar que há uma enorme comunidade portuguesa no Brasil. Em 10 brasileiros, 5/6 têm descendência portuguesa".

Laços fortes que têm séculos e que perduram, garante o treinador português no seu discurso no Palácio de Belém, esta tarde.

"O povo português adora o Brasil e o povo brasileiro adora Portugal, gosta de falar de Portugal. Muitos me diziam que a avó ou o pai eram portugueses... há uma ligação muito afetiva e, para mim, esta distinção é mais importante que o futebol".

Porque para o treinador “esta condecoração vai para além do futebol”: “Sempre senti essa ligação ao treinar o Flamengo. Senti que treinava uma equipa desportiva, mas que representava um país. Quando subi ao pódio levei a bandeira portuguesa. Estou honrado e orgulhoso de ser português."

E foi este excerto do discurso que Jorge Jesus escolheu para acompanhar uma fotografia de uma abraço seu a Marcelo Rebelo de Sousa que publicou nas redes sociais, de um dos momentos da tarde.

Família presente

A cerimónia contou com a presença da família do treinador, dos presidentes do Sporting, Frederico Varandas, do Benfica, Luís Filipe Vieira, e do Sporting de Braga, António Salvador, da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença.

Também Otávio Machado, Bagão Félix, Manuel Sérgio, o antigo guarda-redes Júlio César e Pimenta Machado marcaram presença.

Os elogios de Marcelo

Na cerimónia, o Presidente da República lembrou que esta Ordem é concedida a personalidades que projetam o nome de Portugal no mundo, e que é uma tradição presidencial agraciarem-se treinadores.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, Jorge Jesus "contribuiu e contribui para o prestígio de Portugal no mundo do desporto, em particular num país muito querido, que sempre foi e sempre será", assinalando que também os portugueses "vibraram emocionalmente" com os triunfos do treinador de 65 anos no Brasil, ao serviço do Flamengo.

De acordo com o 'site' da Presidência da República, esta Ordem "destina-se a distinguir quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores".

Esta é uma honra geralmente concedida a chefes de Estado estrangeiros ou "a pessoas cujos feitos, de natureza extraordinária e especial relevância para Portugal, os tornem merecedores dessa distinção".

