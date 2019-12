Subiu a carreira a pulso, sempre fiel às suas ideias e convicções. Teve altos e baixos, mas, aos 65 anos, acabou por provar definitivamente que é um dos melhores treinadores de futebol do mundo.

Jorge Jesus eleito personalidade portuguesa do ano (41% dos votos)

Jorge Fernando Pinheiro de Jesus nasceu na Amadora a 24 de julho de 1954. Filho de um antigo futebolista, já trazia o futebol no sangue. O pai, Virgolino de Jesus, envergou a camisola do Sporting entre 1943 e 1949, na famosa época dos Cinco Violinos, apesar de nunca ter sido profissional.

A sua paixão pelo desporto-rei vem desde a infância. Fugia de casa para ir jogar com os amigos quando frequentemente trocava os improvisados campos de rua pelas aulas, altura em que ainda não sonhava com o futebol profissional e o estrelato.

Por ser avesso à escola, teve de ir para a fábrica onde o pai trabalhava, perto de casa, aprender as profissões de torneiro mecânico e soldador. Mas o futebol continuou a falar mais alto e aos 16 anos acabou por ingressar nos juniores do Estrela da Amadora, de onde acabou por se transferir para o Sporting, clube onde iniciou a sua carreira de profissional.

Jogador tecnicamente evoluído, mas frágil fisicamente, representou, sem grande exuberancia, equipas da I Divisão como Belenenses, Olhanense, União de Leiria, Vitória de Setúbal e Farense, passando, também, por formações do escalão segundário como o Estrela da Amadora, Riopele ou Juventude de Évora.

O arrumar das botas para ser treinador

Já com 35 anos e prestes a terminar a carreira, Jorge Jesus jogava na equipa algarvia do Almancilense, então na série F da III Divisão. E foi num jogo contra o Amora, no qual foi a figura principal, que recebeu um convite dos dirigentes do clube da margem sul, mas para ser treinador. Aceitou e deu início a uma carreira com alguns altos e baixos, mas na qual subiu a pulso, sempre fiel às suas ideias e convicções.

Estagiou no Barcelona, com Johan Cruijff, e em outros clubes de prestígio que foram determinantes para criar, como vincava, a sua ciência futebolística.

Mas este homem de família, como se caracteriza, não teve um percurso fácil. Esteve no Amora até 1993, de onde se mudou para Felgueiras, passando, depois, por clubes como o União da Madeira, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense e União de Leiria, dando a ideia de ser um treinador fadado para equipas do meio da tabela.

No entanto, as campanhas ao serviço de Belenenses e Sporting de Braga, com excelentes desempenhos, acabaram por abriu-lhe as portas do Benfica, em 2009, de onde sai para o rival de Alvalade, seis anos depois, com vários títulos conquistados, mas também alguns amargos de boca.

A passagem para o ’seu’ Sporting valeu-lhe a imagem de Judas aos olhos dos adeptos e dirigentes encarnados. Em junho de 2018, depois do ataque à Academia de má memória, deixou o clube leonino [com um balanço de certa forma mitigado] e rumou à Arábia Saudita, para treinar o Al-Hilal.

Muitos, anunciaram-lhe um final de carreira sem glória, já que o Médio Oriente é vulgarmente conhecido como um deserto futebolístico e um destino onde os treinadores vão ’apenas’ morrer milionários.

O reconhecimento da dimensão mundial

Mas Jesus não se rendeu. E quando em junho deste ano se anunciou a sua ida para o Flamengo, popular clube do Rio de Janeiro, poucos lhe imaginariam tamanho sucesso.

Depois da eliminação precoce na Taça do Brasil e da chuva de críticas em terras de Vera Cruz, inverteu a tendência e venceu, distanciado, o campeonato brasileiro ao qual lhe juntou a conquista da prestigiada Taça Libertadores, tornando-se no primeiro treinador português a conseguir tal desiderato.

Foi finalista vencido no Mundial de Clubes, jogando olhos nos olhos frente ao campeão europeu Liverpool que apenas conseguiu assegurar a [feliz] vitória já no prolongamento.

Idolatrado no Brasil e na América Latina, o também cidadão carioca é neste momento um dos mais cobiçados treinadores munduais, sendo inclusivamente apontado a vários dos maiores clubes europeus.

O sucesso e o mediatismo das últimas semanas não o mudaram, continuando igual a si próprio. Apesar de ter melhorado o seu discurso, distribiu com regularidade as típicas ’calinadas’ em conferências de imprensa e flash interviews, sobre as quais responde com toda a frontalidade que é treinador de futebol e não o Eça de Queirós.

O futuro de Jorge Jesus, ao que tudo indica, perece não estar ligado ao Mengão. O ’carinhas’ como é conhecido entre os amigos, tem a obcessão de vencer a ’Champions’ e enquanto não a conquistar, não vai descansar.

