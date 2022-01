A discussão do processo de extradição do ex-banqueiro João Rendeiro ficou marcada para a próxima quinta-feira, 27.

Processo de extradição

João Rendeiro. Ex-banqueiro volta a tribunal a 27 de janeiro

Redação A discussão do processo de extradição do ex-banqueiro João Rendeiro ficou marcada para a próxima quinta-feira, 27.

Na sessão de hoje, o juiz Johan Van Rooyen recebeu os documentos enviados de Portugal mas anunciou que estes terão de voltar a ser analisados.

O motivo? O processo de extradição tinha o selo dos documentos danificado, por isso, terá de regressar a Portugal, para que toda a documentação volte a ser verificada e comparada com o mesmo processo escrito em inglês.



A audiência começou com duas horas de atraso. João Rendeiro entrou na sala visivelmente debilitado, a tossir, mas disse aos jornalistas sentir-se "um bocadinho melhor". De acordo com a CNN, Rendeiro terá sido diagnosticado com uma infeção respiratória.



O ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) continuará detido na prisão de Westville, província de Westville, KwaZulu-Nata, mas a sua advogada, June Marks, disse ao Expresso que vai avançar com uma queixa à ONU sobre as condições de higiene e segurança da cadeia. As janelas não têm vidro, não há água quente, não há assistência médica e falta roupa de cama e toalhas adequadas.

Com Lusa

















Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.