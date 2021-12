O banqueiro, sobre quem pendia um mandado de detenção internacional, foi detido este sábado.

Corrupção

João Rendeiro detido na África do Sul

Redação O banqueiro, sobre quem pendia um mandado de detenção internacional, foi detido este sábado.

João Rendeiro, sobre quem pendia um mandado de detenção internacional, foi detido, este sábado, na África do Sul, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

A Polícia Judiciária adiantou, em comunicado, que o ex-banqueiro foi detido esta manhã (5h em Lisboa), naquele país.

Em conferência de imprensa, na sede da PJ, em Lisboa, o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, acrescentou que "João Rendeiro entrou na África do Sul no dia 18 de setembro, o que significa que quando da detenção da esposa foi referido o país de destino e onde se encontraria era uma informação que nós já tínhamos".

Segundo o responsável, o ex-banqueiro, que tinha saído do Reino Unido a 14 de setembro, depois de fugir de Portugal, deverá ser presente às autoridades daquele país dentro de 48h.

Recorde-se que o antigo presidente do Banco Privado Português (BPP), que estava em fuga em parte incerta, disse, no final de novembro, numa entrevista ao canal CNN Portugal, que só regressaria a Portugal se fosse "ilibado ou com indulto do Presidente [da República]”.



A Polícia Judiciária irá fazer agora as diligências para pedir a extradição do ex-banqueiro para cumprir as penas a que já foi condenado, que totalizam 19 anos de pena efetiva.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.