O Presidente angolano, João Lourenço, anunciou hoje que convidou o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, a visitar Angola entre 6 e 8 de março do próximo ano, com chegada a Luanda no dia 5.

Portugal 2 min.

João Lourenço convidou Marcelo a visitar Angola entre 6 e 8 de março

O Presidente angolano, João Lourenço, anunciou hoje que convidou o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, a visitar Angola entre 6 e 8 de março do próximo ano, com chegada a Luanda no dia 5.

João Lourenço, que já tinha referido hoje que a visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola estava prevista para o início do próximo ano, anunciou estas datas no final de um almoço privado oferecido pelo Presidente português, no Palácio de Belém, em Lisboa.

"Aproveito esta ocasião para comunicar que convidei o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a visitar Angola no período de 6 a 8 de março do próximo ano, com chegada a Luanda no dia 5 do mesmo mês", declarou João Lourenço, com o chefe de Estado português ao seu lado, ambos sem gravata.

Foto: Lusa

PR angolano quer investidores portugueses a viajarem “em força” para Luanda

O Presidente angolano desafiou hoje os empresários portugueses a seguirem “em força” para Angola, para participarem no processo de diversificação da economia que o país tem em curso.

O chefe de Estado falava em Lisboa, na conferência de imprensa que encerrou a visita de três dias a Portugal, tendo utilizado propositadamente uma expressão semelhante à utilizada durante o Estado Novo, pelo então ditador António de Oliveira Salazar, quando a guerra colonial se instalou em Angola.

“A maneira ideal de Portugal fazer essa participação [no desenvolvimento económico angolano] é sobretudo os investidores portugueses fazerem as malas e irem para Angola. Eu não gosto muito de utilizar essa expressão, mas vou fazê-lo: E em força”, disse.

“Nós gostaríamos de ver os empresários portugueses em força em Angola, sobretudo as pequenas e médias empresa, de praticamente todos os ramos da economia, da agricultura, das pescas, do turismo, das várias indústrias. Se Portugal fizer isso, Angola agradece”, enfatizou João Lourenço.

Foto: Lusa

O Presidente angolano voltou a assumir que o processo de certificação e liquidação das dívidas do Estado às empresas portuguesas está em curso e será levado até final.

Questionado sobre o atual momento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e com Angola na linha de sucessão para assumir, em 2020, a presidência daquele organismo, João Lourenço apontou a necessidade de mudanças.

“A nossa opinião geral é que nós podemos explorar um pouco mais as possibilidades que a CPLP nos dá. Não exploramos ao máximo, isto é uma apreciação geral. Agora, temos que ver como é que podemos sair desta situação, para maximizar as potencialidades que a CPLP nos oferece”, disse ainda.

Esta visita de Estado de três dias é também a primeira do género de um Presidente angolano a Portugal desde 2009, e envolveu a assinatura de 13 acordos entre os dois governos, tendo João Lourenço anunciado ainda que o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, visitará Angola em 2019.

Durante a visita, João Lourenço disse antever "um futuro promissor" nas relações entre Portugal e Angola, e prometeu um “clima desanuviado” nas relações entre Luanda e Lisboa.

A visita de Estado termina hoje e o Presidente regressa a Luanda no domingo.