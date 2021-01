As projeções oficias apontam para que o candidato comunista fique em quarto lugar, entre os 4% e os 5% de votos.

João Ferreira diz que contributo dado pela sua candidatura "irá perdurar para lá dos dias de hoje"

Ana TOMÁS As projeções oficias apontam para que o candidato comunista fique em quarto lugar, entre os 4% e os 5% de votos.

João Ferreira, o candidato à Presidência da República, apoiado pelo PCP e pelo Partido os Verdes sublinhou, esta noite, no seu discurso, que a sua candidatura se bateu pelos valores da Constituição e que trouxe um contributo político que não se esgota neste ato eleitoral.

O candidato apoiado pelos comunistas e pelo partido ecologista, e que reuniu também o apoio de alguns socialistas, como a deputada Isabel Moreira, diz acreditar que o que a sua candidatura trouxe as estas eleições, sobretudo pela defesa do cumprimento da Constituição, "irá perdurar para lá dos dias de hoje".

"Esta candidatura apresentou-se com um objetivo claro: partindo da realidade do país, das suas dificuldades e problemas, das inquietações de milhões de portugueses, afirmar uma visão distintiva sobre o que deve ser o exercício dos poderes do Presidente da República e sobre como é que este pode e deve contribuir para uma mudança de curso na vida nacional que enfrente e supere esses problemas e essas dificuldades", afirmou.



O candidato terminou o discurso sem se referir diretamente aos resultados provisórios - quando estão 99% das freguesias apuradas e 45,02% dos votos contados -, que lhe dão 4,20% de votos, tendo o secretário-geral Jerónimo de Sousa discursado a seguir.

