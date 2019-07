"Nunca esquecerei este último ano da reconquista e nunca esquecerei o Benfica pois fui muito feliz", escreveu o jovem de 19 anos na mensagem ao antigo clube

João Félix faz elogio emocionado ao Benfica

"Nunca esquecerei este último ano da reconquista e nunca esquecerei o Benfica pois fui muito feliz", escreveu o jovem de 19 anos na mensagem ao antigo clube

No dia a seguir a apresentar-se ao seu novo clube espanhol, o Atlético de Madrid, onde chegou de calções e com um ar sorridente e descontraído a dar autógrafos aos fãs que o aguardavam, João Félix, de 19 anos, deixa uma mensagem ao seu antigo clube, o Benfica, nas redes sociais, onde diz que foi “muito feliz”.

"Não podia deixar de agradecer ao Benfica por tudo o que fez por mim. Foram quatro anos de uma enorme aprendizagem por todos os escalões que passei. Agradecer também a todas as pessoas envolvidas na minha evolução enquanto jogador e enquanto homem (staff, jogadores, adeptos, etc). Nunca esquecerei este último ano da reconquista e nunca esquecerei o Benfica pois fui muito feliz. Para sempre Benfica", escreveu nas redes sociais.

João Félix disse ontem na apresentação oficial ao Atlético Madrid que quer “fazer história” e ser lembrado no clube 'colchonero' pelos seus desempenhos, fugindo a comparações com Cristiano Ronaldo.

"O Cristiano Ronaldo é um grande jogador, talvez o melhor de sempre. Na seleção, ele sempre falou um pouco de Madrid, dos tempos que por cá passou, mas eu estou aqui para ser lembrado como o João Félix, quero ser eu mesmo", afirmou o ex-jogador do Benfica, durante a apresentação, que decorreu no auditório do Wanda Metropolitano, em Madrid.

O Atlético de Madrid pagou 126 milhões de euros pelo jogador português que se tornou no quarto futebolista mais caro da história do futebol, a seguir a Neymar, que custou 222 ME (PSG), Philipe Coutinho, 145 ME (Barcelona) e Kylian Mbappé (PSG), 135 ME.

Por cá, passou a ser o jogador mais caro de sempre do futebol nacional. E protagonizou a maior venda de sempre da Liga NOS, que até agora pertencia a Hulk, valendo 60 ME. Para o Atlético de Madrid, o jovem português foi também a maior compra do clube.