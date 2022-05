Jimmy Diallo. "Lisboa é uma cidade incrível para se viver"

A espontaneidade da vida portuguesa e o clima conquistaram o jovem luxemburguês que vive há ano e meio na capital portuguesa. Diz a rir que os amigos do Grão-Ducado sentem uma "ponta de inveja" da vida que Lisboa oferece e Jimmy desfruta.

A espontaneidade da vida portuguesa e o clima conquistaram o jovem luxemburguês que vive há ano e meio na capital portuguesa. Diz a rir que os amigos do Grão-Ducado sentem uma "ponta de inveja" da vida que Lisboa oferece e Jimmy desfruta.

Jimmy Diallo conta como se apaixonou por Lisboa e as razões que o levaram a mudar-se do Grão-Ducado para este país à beira-mar. É mais uma reportagem dos "Luxemburgueses felizes em Portugal".

1 Sol e surpresas boas Copiar o link Rodrigo Cabrita

Jymmy Diallo adora o seu país, o Luxemburgo, onde nasceu e cresceu, mas a “vontade de conhecer mundo e viver noutros países”, cedo tomou conta dele.

A paixão por pessoas e culturas diferentes ganhou-a no seu pequeno país natal que acolhe tantas nacionalidades distintas, e onde se cresce a “aprender tantos idiomas”, como lembra este luxemburguês, de 27 anos, que há ano e meio vive em Lisboa. “Sempre quis conhecer Portugal, sobretudo Lisboa, mas estou a viver aqui por um acaso”, lembra Jimmy Diallo.

“Tinha planeado ir passar um ano a viajar e trabalhar na Ásia, mas chegou a pandemia, não dava. Então, vim visitar o meu amigo Samuel Klopp a Lisboa, e conhecer a cidade durante dez dias”, explica num inglês com sotaque britânico, que lhe ficou dos anos na universidade em Essex, Inglaterra. “Ao terceiro dia soube que era nesta cidade incrível que queria viver. Conquistou-me logo, mesmo na pandemia. Olhe para este sol maravilhoso!”, declara o jovem adiantando que no fim de semana a praia não lhe falhava.

2 "Faz-se a festa de repente" Copiar o link Rodrigo Cabrita

A “espontaneidade” da vida em Portugal é algo que “fascina” Jimmy Diallo, filho de pai senegalês e mãe congolesa imigrados no Grão-Ducado, onde se conheceram e apaixonaram. “Em Lisboa, tal como em Bogotá onde vivi um ano, encontramos e fazemos a festa de repente, sem nada combinado. No Luxemburgo, é mais raro tal acontecer, as pessoas gostam de programar tudo com antecedência”, lembra este luxemburguês de Weiler-La-Tour que após ter concluído o secundário na École de Commerce et Gestion, na capital luxemburguesa, foi para Inglaterra frequentar o ensino superior.

Na Universidade de Essex concluiu o bacharelato em Relações Internacionais e um master de dois anos em Cibersegurança. No terceiro ano do curso agarrou a oportunidade de ir estudar um ano para a Universidade de Los Andes, em Bogotá. “Sempre tive fascínio pela América Latina. A Colômbia é um país fantástico, de gente que adora música e pessoas e eu gostei muito de lá viver. Um dia quero voltar, mas a minha base é Lisboa”, conta Jimmy Diallo sentado numa esplanada perto das Amoreiras de frente para o sol.

De Bogotá regressou para Essex onde ficou mais um ano, a concluir os estudos. “Depois voltei para o Luxemburgo com a intenção de partir à descoberta da Ásia, mas acabei aqui em Lisboa. E estou muito feliz”, vinca o jovem confessando que no regresso ao país natal sentiu que “ainda não era altura para ficar lá, queria continuar a conhecer outros países”.

"Voltei para o Luxemburgo com a intenção de partir à descoberta da Ásia, mas acabei aqui em Lisboa. E estou muito feliz.”

Onde tudo acontece

Na verdade, Jimmy Diallo poderia neste momento estar em qualquer parte do mundo, pois é um trabalhador independente na mais promissora área da cibersegurança. Atualmente, é especialista em “blockchain security”, a segurança de alto nível que exigem as criptomoedas, como a Bitcoin ou a Ethereum.

“Esta é uma das áreas do futuro que vai crescer muito rapidamente”, vinca o jovem analista de contratos da Ethereum de empresas internacionais. A ambição deste luxemburguês é tornar-se um dos melhores especialistas nesta área, o que “requer muito estudo, trabalho e dedicação”. Levanta-se às 06h00, e trabalha “o dia todo”. Mas fá-lo com “muito prazer”.

No tempo livre, “vive Lisboa”: “Esta cidade é vida, está tudo a acontecer aqui, tem gente de todo o mundo, muitos jovens empreendedores que também escolhem Lisboa para viver e trabalhar, e isso agrada-me muito”. Para Jimmy que é uma pessoa “muito comunicativa” e adora conviver e conhecer gente foi fácil fazer amigos, portugueses e de outras nacionalidades.

Rodrigo Cabrita

A decisão de morar em Portugal surpreendeu os seus amigos portugueses do Grão-Ducado. Sempre que vai à terra natal, perguntam-lhe se já sabe falar português, diz soltando uma gargalhada. Sabe, mas “ainda tenho de aprender mais”, confessa. De qualquer modo, o facto de dominar o espanhol, que aperfeiçoou no ano em que viveu na Colômbia “é uma grande ajuda”.

“No fundo, sinto que alguns amigos meus portugueses e não só sentem uma ponta de inveja por eu viver em Portugal.”

“No fundo, sinto que alguns amigos meus portugueses e não só sentem uma ponta de inveja por eu viver em Portugal”, conta sorrindo. Aliás, conhece “vários luxemburgueses que querem vir também morar para Lisboa”.

No entanto, sublinha que para quem reside num país como o Luxemburgo não é fácil emigrar. Tem de se ter um “espírito livre”.

3 Coragem para deixar o Luxemburgo Copiar o link Rodrigo Cabrita

“O Luxemburgo é um país rico muito desenvolvido, onde os salários são muito elevados, e só poucos têm a coragem de deixar todo esse conforto”, admite o luxemburguês. Como Jimmy Diallo é trabalhador liberal “o que neste momento ganho em Lisboa, ganharia o mesmo no Luxemburgo”. Contudo, “se estivesse a trabalhar numa empresa, o meu salário lá seria muito superior, isso é certo”.

“se estivesse a trabalhar numa empresa (no Luxemburgo) o meu salário lá seria muito superior.”

“Eu adoro o Luxemburgo, mas estou satisfeito com o que ganho e sinto-me melhor em Portugal nesta fase da minha vida”, assume o jovem que quando pode parte à descoberta do seu novo país, sejam das terras do norte, ou das praias do Alentejo e Algarve.

“Prefiro viver com este sol que não há igual no Luxemburgo”, realça. E como Portugal e Luxemburgo estão a duas horas e meia de distância de um voo, é fácil para Jimmy Diallo ir matar as “saudades” do seu país, onde foi passar o natal com a família e agora tenciona visitar de novo, “no final do verão”.

Com Jimmy Diallo terminamos esta série de reportagens diárias sobre os "Luxemburgueses Felizes em Portugal" mas iremos voltar com novas histórias desta viagem quase ao contrário, a dos nativos do Grão-Ducado que vieram viver para Portugal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.