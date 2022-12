A família da alegada ama, nomeadamente, o homem de 28 anos detido na quinta-feira, terá transportado droga no corpo da menina para não levantar suspeitas.

Crime

Jéssica terá sido usada como correio de droga e a mãe sabia

Os contornos da morte de Jéssica, a menina de três anos que sofreu maus-tratos em junho, continuam a vir ao de cima, após a detenção da mãe na quinta-feira. Inês Tomás é agora indiciada por homicídio qualificado por omissão.

Mãe de Jéssica, menina morta em Setúbal, detida por "homicídio qualificado" Um homem também foi detido esta quinta-feira, e é filho do casal que está em prisão preventiva.

A menina terá sido usada como correio de droga com o conhecimento da progenitora, avançam vários órgãos de comunicação portugueses. No caso, através do homem que também foi detido esta quinta-feira, filho da alegada ama que está em prisão preventiva desde junho. Esta mulher de 52 anos teria cobrado uma dívida a Inês. O marido, 58 anos, e a filha, de 27, também estão detidos e são acusados de suspeita de homicídio qualificado, rapto, extorsão e ofensas à integridade física.

De acordo com a SIC, Jéssica transportava no corpo estupefacientes na fralda e no corpo que a família da ama traficava. A criança terá ficado aos cuidados desta família em troca de uma dívida.

Jéssica. A tragédia da menina de três anos que foi torturada até à morte Tinha três anos e foi torturada até à morte por causa de uma dívida de bruxaria. Os três criminosos estão em prisão preventiva. Aconteceu em Portugal em pleno século XXI.

Durante os cinco dias que antecederam a sua morte, terá sido espancada de forma violenta. A autopsia revelou que a menina esteve várias horas em profundo sofrimento depois de ter sido alvo de mais de 50 golpes.

A mãe teve conhecimento do sofrimento da filha, através do telefone, daí estar agora acusada de homicídio qualificado por omissão. Terá sido opção de o Ministério Público mantê-la em liberdade para a obtenção de mais provas, durante estes seis meses.

Jéssica foi assistida na casa da mãe e transportada ao Hospital de São Bernardo, onde foi sujeita a manobras de reanimação, mas não sobreviveu aos ferimentos.







Com agências*





