Um resultado eleitoral que resulta "da extrema bipolizaração", afirmou o secretário-geral do PCP.

Legislativas

Jerónimo reconhece perda "significativa" de deputados da CDU

Redação Um resultado eleitoral que resulta "da extrema bipolizaração", afirmou o secretário-geral do PCP.

"Claro que é uma perda, não estamos propriamente felizes", afirmou o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que reconheceu esta noite eleitoral que o resultado da CDU traduz “uma quebra eleitoral com significativas perdas de deputados”, incluindo a representação parlamentar do Partido Ecologista os Verdes (PEV).

“O resultado obtido pela CDU traduz uma quebra eleitoral com significativas perdas de deputados, inclusive a representação institucional do PEV”, sustentou Jerónimo de Sousa, durante uma primeira reação ao resultado das eleições legislativas.

Um resultado eleitoral que resulta "da extrema do bipolizaração", afirmou o secretário-geral do PCP. Agora há que ver "quais as opções que se colocam ao país". "O PS tem a opção de fazer acordos com o PSD", acrescentou. Mas o PCP reafirma a disponibilidade para entendimentos e "o compromisso de sempre com trabalhadores e povo português".

Líder parlamentar João Oliveira falhou eleição em Évora

O deputado comunista João Oliveira, no parlamento desde 2005, falhou a eleição para a Assembleia da República nas legislativas de hoje pelo círculo de Évora, segundo os resultados oficiais divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.



Líder parlamentar do partido, João Oliveira, 42 anos, é licenciado em Direito, e foi um dos dois dirigentes que substituiu o secretário-geral do PCP durante a campanha depois de Jerónimo de Sousa ter sido operado a uma estenose na carótida.

No círculo de Évora, PS ganhou as eleições com 43,9%, e três deputados, e o PSD teve 21,49% e um deputado. A CDU recolheu 14,54% dos votos, falhando a eleição de um deputado.

Nas legislativas de hoje, o PCP já tinha perdido outro deputado, António Filipe, que não foi eleito pelo círculo de Santarém.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.