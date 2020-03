O tribunal de Lisboa deu razão ao BCP e retirou cerca de 100 mil euros da pensão milionária do ex-presidente deste banco português. Agora vai receber perto de 70 mil euros. O antigo banqueiro vai recorrer.

Jardim Gonçalves perde 60% da reforma de 175 mil euros

Redação O tribunal de Lisboa deu razão ao BCP e retirou cerca de 100 mil euros da pensão milionária do ex-presidente deste banco português. Agora vai receber perto de 70 mil euros. O antigo banqueiro vai recorrer.

O Tribunal da Relação de Lisboa deu parecer favorável ao recurso apresentado pelo BCP e, na quinta-feira, deliberou a suspensão de cerca de dois terços da pensão de 175 mil euros brutos que Jardim Gonçalves recebia daquela instituição bancária. E terá de devolver os montantes que recebeu desde 2008.

A notícia foi avançada pelo Jornal Público recordando que o recurso foi interposto por aquela entidade bancária contra a decisão do Tribunal de Sintra, de 2018, de que Jardim Gonçalves, ex-presidente do BCP deveria continuar a receber a referida pensão milionária além de regalias como segurança privada, automóvel e motorista.

Agora a Relação dá razão à entidade bancária e retira o complemento à reforma que correspondia a uma apólice de seguro de cerca de 108 mil euros, que constituía dois terços do que o ex-banqueiro recebia mensalmente, refere o site Eco. O outro terço provinha do fundo de pensões do BCP.

O tribunal justificou que este complemento excedia os limites de remuneração atribuídos a administradores do banco em funções. O ex-banqueiro reformou-se em 2005 e desde essa data que recebe mensalmente esta pensão de 175 mil euros brutos, a par com as regalias.



O tribunal obrigou também Jardim Gonçalves a devolver 18 milhões de euros que recebeu nos últimos 12 anos em que auferiu a reforma milionária, noticia o Público.

Jorge Jardim Gonçalves fica, também, sem as regalias que possuía quando era administrador do banco.

De acordo com o semanário Expresso, o antigo banqueiro vai recorrer desta sentença do Tribunal da Relação.

