Já se sabe o nome do novo projeto de Cristina Ferreira

Ana Patrícia CARDOSO "Dia de Cristina" ainda não tem data de lançamento. Cristina Ferreira inicia funções esta terça-feira como diretora de entretenimento do canal, acionista e administradora da Media Capital.

Quando se soube, a 17 de julho, que Cristina Ferreira ia deixar a SIC para voltar para a TVI, apenas dois anos depois, pouco se adiantou sobre os futuros projetos.

A apresentadora foi deixando pistas nas redes sociais com a frase "setembro é amanhã". Hoje, dia 1, o suspense chega ao fim. O novo projeto de Cristina Ferreira vai chamar-se "Dia de Cristina" e ainda não tem estreia marcada. Na legenda, lê-se apenas "o futuro".

Foi a própria que divulgou um teaser nas redes sociais.

A diretora de entretenimento da TVI, acionista e administradora da Media Capital assume funções esta terça-feira.

Ao mesmo tempo, a SIC exige uma indemnização no valor de 20.202.501,21 euros. O montante apurado tem em conta, além do incumprimento do contrato, os prejuízos calculados por perdas de receitas em IVR (concursos com chamadas de valor acrescentado), em publicidade, em patrocínios e em ações comerciais.

"Gostaria apenas de esclarecer que a referida quantia não tem qualquer fundamento ou base contratual, pelo que refuto em absoluto a pretensão daquela entidade, estando disposta a assegurar e defender os meus interesses até às últimas instâncias", declarou Cristina Ferreira.



