Já neva no Alentejo! E no norte de Portugal

Redação Veja os vídeos da neve a cair em Évora, Borba e noutros locais alentejanos. Mas a tempestade 'Filomena' decidiu esta manhã voltar a brindar o Alentejo com estas raras condições climatéricas.

A vaga de frio que se abate na Europa está a trazer neve ao Alentejo, um fenómeno raro de acontecer. A última vez que nevou em Évora foi em 2009.

Mas esta manhã o distrito de Évora foi brindado com a queda de "pequenos flocos de neve" como informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, citado pela agência Lusa. Nas redes sociais vários internautas apressaram-se a colocar vídeos e imagens deste raro fenómeno por aquelas bandas.

Neve no Alentejo pic.twitter.com/Ds8fAIfefe — Dani Lança (@danilancayoutub) January 9, 2021









O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantêm o continente e a Madeira em alerta amarelo devido ao frio previsto para o fim-de-semana, e prevê que a temperatura média da próxima semana esteja abaixo dos valores normais para a época.

País em alerta amarelo

Também a maioria dos distritos do norte, centro e interior volta a registar mínimas negativas durante o dia de hoje: O distrito da Guarda é o que apresenta as temperaturas mais baixas (-4) e o Algarve é a região com as mínimas mais altas (2º em Faro e 4º em Sagres).

O continente e a Região Autónoma da Madeira encontram-se todo em aviso amarelo com exceção da região autónoma dos Açores, onde as temperaturas mínimas estão acima dos 9 graus em todas a ilhas.

No domingo as temperaturas sobem ligeiramente, mas o IPMA mantém o alerta amarelo para Portugal Continental. A Madeira deixa de estar sob aviso amarelo e passa a verde, tal como os Açores.

Já no que toca à temperatura média semanal “preveem-se valores abaixo do normal (-6 a -1°C) para todo o território na semana de 11/01 a 17/01”, refere o site do IPMA.

Já na semana seguinte, as temperaturas mantêm-se nos valores habituais para a época e na última semana de janeiro sobem: “Preveem-se valores acima do normal para praticamente para todo o território (0 a +3°C) na semana de 25/01 a 31/01”.

