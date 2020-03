Três pacientes têm menos de 20 anos e um deles menos de 30. São cinco novos pacientes confirmados em apenas um dia.

Já há 21 casos confirmados do novo coronavírus em Portugal

De acordo com o último boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), do total, quinze dos casos foram registados na região Norte, um na região Centro e cinco em Lisboa e Vale do Tejo. São 15 homens e seis mulheres. Entre estes, três são crianças.

Neste momento, 47 casos aguardam ainda resultado laboratorial e 412 pessoas estão a ser vigiadas pelas autoridades de saúde. O boletim da DGS mostra ainda que um dos doentes é a origem de nove dos casos e que outro é responsável por quatro.

Entretanto, de acordo com o Público, vai ser montado um hospital de campanha do INEM, durante a noite deste sábado, junto ao serviço de urgência do Hospital de São João, no Porto.

Fonte do hospital explicou ao Público que se considerou necessário, para fazer face ao aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus, já que estão no São João 13 dos 18 casos registados no país – e a estes é preciso somar os casos suspeitos que aguardam confirmação em isolamento.









