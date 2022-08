O fogo ainda não foi contido.

Portugal 4

Incêndios Portugal

Já arderam cerca de 10 mil hectares na Serra da Estrela

Cerca de 10.000 hectares arderam na Serra da Estrela, onde desde sábado lavra o incêndio que começou em Garrocho, Covilhã, segundo o sistema de vigilância europeu Copernicus.

De acordo com a informação disponível no Copernicus, até quarta-feira tinham ardido 9.532 hectares na região da Serra da Estrela.

Segundo a informação provisória recolhida até hoje e disponível no ‘site’ do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), já arderam este ano 74.304 hectares em espaços rurais, sendo que metade são povoamentos florestais, 41% representa área ardida de mato e 9% área agrícola. No total, segundo a mesma fonte, este ano já foram registadas 8.184 ocorrências.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelo menos um avião Canadair está entre os oito meios aéreos mobilizados ao início da manhã de quinta-feira para apoiar os 1.535 bombeiros no combate ao fogo, que contam igualmente com 473 viaturas.

O fogo, que começou na Covilhã e se estendeu a Manteigas, passou para os concelhos da Guarda e Gouveia (distrito da Guarda). Durante a tarde de quarta-feira, o incêndio obrigou à evacuação de um parque de campismo no concelho de Manteigas, numa atitude que o comandante operacional de Lisboa e Vale do Tejo considerou de proatividade do município, “garantindo a segurança das pessoas”.





