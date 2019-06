Cerca de 26% dos jovens portugueses com 18 anos têm problemas associados ao excesso de utilização da Internet.

Internet é uma ameaça maior para os jovens do que o álcool ou drogas

Ana Patrícia CARDOSO

As tecnologias estão a tornar-se um entrave ao desenvolvimento saudável dos jovens. Ainda que a percentagem de adolescentes a consumir álcool atinja quase os 90%, são os distúrbios causados pela Internet que representam a maior preocupação.

No relatório “Comportamentos Aditivos aos 18 anos”, apresentado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), os resultados não deixam margem para dúvidas: 25,9% dos adolescentes com 18 anos, ou seja um quarto do total, já sofreu danos relacionados com o vício da Internet, nos 12 meses anteriores ao inquérito. Quase 16% admite quebras do rendimento escolar, 11,5% já teve situações de mal-estar emocional e 9,6% admite ter problemas em casa.

O inquérito foi realizado aos 66 mil participantes no Dia da Defesa Nacional, em 2018, sem haver distinção entre rapazes e raparigas. A maioria (57,5%) começou a navegar na web entre os 10 e os 14 anos, 34% antes dos 10 anos e 7,2% aos 15 anos ou mais anos. O computador portátil é o equipamento mais utilizado para aceder à Internet, referido por 63% dos jovens, seguido do ‘smartphone’.

Metade dos jovens dizem jogar ‘online’, sendo que 16% apostam dinheiro. A maior proporção de jovens joga até três horas por dia, seja durante a semana ou ao fim-de-semana. “Entre 2017 e 2018 regista-se um ligeiro incremento da prevalência de jogo mais intensivo (seis ou mais horas por dias), a valorizar em função de evoluções futuras”, pode ler-se no documento.

Os números relativos à Internet são superiores aos 21,1% dos inquiridos que admitiram já terem tido complicações e desvios comportamentais potenciados pelo consumo de bebidas alcoólicas. Apenas 9% afirmou ter tido problemas por causa do uso de substâncias ilícitas.

Em relação ao álcool, a maioria jovens (51,9%) admitiu já ter bebido de “forma intensiva” pelo menos numa ocasião no último ano, contra 47,5% em 2015, e 33,9% confiou ter ficado em estado de “embriaguez severa” (29,8% em 2015). Relativamente a tabaco ou outras substâncias, 60% já experimentou tabaco, 36% substâncias ilícitas e 7% tranquilizantes ou sedativos sem receita médica.

No entanto, o SICAD garante que Portugal tem uma “tendência de claro incremento da prevalência de consumo de substâncias ilícitas, sobretudo devido ao consumo de canábis”, uma vez que a prevalência de utilização entre a população adolescente passou de 22,6%, em 2015, para 26,7% no ano passado. Já 4% dos jovens admitem comprar canábis através da Internet.