Internamentos e número de mortes por covid-19 voltam a subir em Portugal

Ana TOMÁS O país registou mais 25 mortes associadas à doença e 39.074 novos casos. Internamentos voltaram a aumentar com subida de hospitalizados nos cuidados intensivos.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 39.074 novos infetados e mais 25 mortes associadas à covid-19, depois de vários dias com um número de óbitos diário inferior às duas dezenas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou mais de metade das vítimas mortais (15) e 16.989 casos. Seguiu-se o Norte, com sete óbitos e 14.094 novos infetados.

Entre ontem e hoje, foi também contabilizado um novo aumento nos internamentos, segundo dados do mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde.

Atualmente, estão hospitalizadas 1.311 pessoas, mais 60 do que na quarta-feira. Desta vez o número refletiu-se também nos cuidados intensivos, com mais 15 pessoas hospitalizadas nessas unidades, que têm agora 158 camas ocupadas com doentes covid-19.

Recuperaram da doença 30.707 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.272.556, num universo de 1.539.050 infetados confirmados desde o início da pandemia. Destes, 19.054 não resistiram à doença.



O número de casos ativos no país é agora de 247.440, mais 8.342 face ao dia anterior.

