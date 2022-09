Em 1940, numa carta de Georges Le Gentil e no livro de Salazar traduzido por Pierre Hourcade, sobressaem os temas da política externa e do império colonial. A questão do regime e a existência de um modelo doutrinário corporativo e autoritário – temas que são vistos como centrais na recepção do salazarismo em França, segundo o último livro de António Costa Pinto – merecem pouca ou nenhuma atenção.

Opinião Portugal 12 min.

Fascismo

Intelectuais franceses, salazarismo e neutralidade face ao terror da guerra

Diogo RAMADA CURTO Em 1940, numa carta de Georges Le Gentil e no livro de Salazar traduzido por Pierre Hourcade, sobressaem os temas da política externa e do império colonial. A questão do regime e a existência de um modelo doutrinário corporativo e autoritário – temas que são vistos como centrais na recepção do salazarismo em França, segundo o último livro de António Costa Pinto – merecem pouca ou nenhuma atenção.

Georges Le Gentil (1875-1953) foi professor de literatura portuguesa e brasileira, na Sorbonne. Entre os seus livros e publicações, são mais conhecidos os que se referem à História Trágico-Marítima, à Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, a Luís de Camões, a Garrett e ainda a uma visão de conjunto da literatura portuguesa.

Aluno da Escola Normal Superior, a instituição de maior prestígio em França no domínio das Letras, passou as provas de agregação em 1901, e doutorou-se em 1909, na área de literatura espanhola do século XIX. Professor de liceu em Toulouse desde 1914, foi mobilizado para a Grande Guerra, tendo combatido na frente da Alsácia. Em 1916, foi incumbido de uma missão que alterou o rumo da sua vida. Neste âmbito, veio para Portugal, onde permaneceu durante três anos, com o objectivo de recrutar operários para a indústria francesa. Percorreu, então, o país e conheceu as suas gentes. À bagagem de erudito que já possuía, juntou o conhecimento directo tanto das elites intelectuais, como das várias classes.

Em 1919, ao regressar a França, leccionou um curso de língua e literatura portuguesa na Sorbonne. A partir de 1920, iniciou a sua colaboração no Bulletin hispanique, escrevendo, regularmente, sobre o movimento intelectual em Portugal e no Brasil. Em 1922, as suas obrigações pedagógicas estenderam-se ao ensino da literatura brasileira. Foi neste âmbito que desenvolveu esforços no sentido de construir uma biblioteca sobre Portugal, a qual veio a contar com o legado do marquês de Faria e com as remessas da Junta de Educação Nacional. Em 1931, obteve ajuda de Portugal para criar um leitorado. Mas só em 1935 conseguiu criar o Instituto de Estudos Portugueses e Brasileiros, na Sorbonne, à frente do qual permaneceu até 1947. Nesta última data, o Instituto para a Alta Cultura, através do geógrafo Orlando Ribeiro, dedicou-lhe um livro de homenagem, que contou com a colaboração de uma nova geração de amigos e discípulos interessados, sobretudo, na literatura portuguesa.

Ao entrar no mundo de Georges Le Gentil afastamo-nos dos círculos dos adeptos franceses do salazarismo, onde pontificava Henri Massis, maurrasiano fervoroso e católico militante. Os estudos recentes de Olivier Dard, Ana Isabel Sardinha Desvignes e Helena Pinto Janeiro ajudam a compreender uma certa adesão francesa ao salazarismo. António Costa Pinto considerou-a exemplo de uma atracção pelo modelo de terceira via, entalado entre o liberalismo e o socialismo, constituído pelo corporativismo autoritário de Salazar, na era do fascismo (O Estado Novo de Salazar: uma terceira via autoritária na era do fascismo, Edições 70, 2022).

Mas como era visto Salazar, em França, fora do seu círculo de devotos? Que resistências encontrou? Quais as críticas que suscitou? No caso de Georges Le Gentil, um documento que me foi, generosamente, facultado e transcrito por Ilda Mendes dos Santos, professora de literatura portuguesa em Paris, exemplifica um outro tipo de recepção do salazarismo, em França.

Trata-se de uma carta enviada por Le Gentil para Alfredo Pimenta, que se encontra no arquivo deste último, enviada de Paris a 28 de Abril de 1940. À partida, a carta demonstra que, ao contrário do que já foi sustentado, nos anos sombrios da ocupação, Le Gentil não se refugiou apenas nos seus estudos literários, fazendo uso da sua vasta erudição (como afirmou Georges Boisvert, in L’Enseignement et l’expansion da la littérature portugaise em France, Paris: Centre Culturel Portugais, 1986, p. 43).

Le Gentil já se tinha interessado pela obra de Pimenta, nomeadamente pelos seus Elementos de história de Portugal (Bulletin hispanique, vol. 38, 1936, pp. 208-210). Mas, à época, também se envolveu nas lutas políticas, demarcando-se das forças do Eixo. Por isso, sem pôr em causa a posição do seu interlocutor que era favorável ao nazismo, começou por declarar a existência, nos meios intelectuais franceses, de uma feliz diversidade de posições. Ele próprio, não teria qualquer tipo de preconceito em relação à monarquia, desde que ela se conciliasse com a liberdade. Era o que sucedia em Inglaterra, na Bélgica, na Suécia e na Noruega, mas o mesmo regime monárquico poderia vir a ser recuperado pela Áustria e, até, pela Espanha. Já em Itália, Mussolini colocava a monarquia numa situação humilhante.

Quanto a Portugal, a sua argumentação tinha em conta a posição do destinatário da carta. Le Gentil reconhecia que o regime contava com uma maioria de adeptos, sobretudo, porque o governo de Salazar se afigurava “humano, temperado, moralizador”. Depois, considerou que os integralistas apoiantes de Salazar, ao recomendarem a descentralização, se demarcavam do sistema militarizado e centralizado de Estaline e Hitler. Por sua vez, o catolicismo e a Igreja, sob a égide da Santa Sé, se faziam parte integrante da tradição política portuguesa, só tinham a temer com a campanha antirreligiosa desencadeada pelos “países totalitários”.

As grandes linhas da política externa eram o que mais lhe interessava discutir. As nações corriam o risco de desaparecer umas atrás das outras, ao mesmo tempo que se assistia à transferência de populações. Tudo isto era resultado de ideias sobre o espaço vital e dos planos expansionistas de um só homem – Hitler. Os pequenos povos ou nações estavam condenados a desaparecer. Em consequência, assistia-se a uma corrida aos armamentos e a um aumento das despesas militares.

Na Alemanha, a educação imposta pelos dirigentes à juventude não era compatível com o respeito pela pessoa humana. O dogma anticientífico da raça e a obrigação de exterminar as populações que não eram autóctones só podiam suscitar o repúdio de Le Gentil. O mesmo sucedia em relação aos incitamentos à guerra, enquanto fim sacrossanto da humanidade. Para além de se afigurar bem melhor empregar o que era gasto em armamento em obras de assistência pública.

Impossível seria, continuava Le Gentil, fechar os olhos ao que se estava a dar com a invasão da Polónia, a saber, destruição das elites sociais, massacre dos padres, confiscação das propriedades, alimentação reservada só àqueles que trabalhavam em fábricas de guerra. Todos estes aspectos, constavam das instruções de Hermann Göring ao governador Hans Frank.

Mais: como entender que aqueles que continuavam a defender posições de neutralidade pudessem assistir aos bombardeamentos das suas próprias populações civis? Aliás, a questão da neutralidade – que servia a Le Gentil para apontar o dedo a Portugal, por nela embarcar de maneira que equivalia a um acto de cobardia – foi também objecto de uma forte denúncia, num impresso por ele publicado no mesmo ano (L’Allemagne et la Guerre, Paris: Centre d’Informations Documentaires, 1940, 50-52). Nas suas palavras: “os neutros são as primeiras vítimas duma luta em que nem sequer ousam afrontar os riscos”. Como poderiam, então, a Áustria, a Checoslováquia, a Albânia, a Polónia, a Finlândia e a Noruega baixar os braços frente a um invasor, tal como Portugal experimentara no longínquo ano de 1580?

Enfim, para Le Gentil “a questão do regime”, nas circunstâncias actuais, tinha de passar para segundo plano. O que estava em causa, antes de tudo o mais, era o direito dos povos à sua existência, o respeito pelos tratados de Direito Internacional e pela defesa de uma moralidade que estivesse de acordo com os princípios do cristianismo. Neste quadro, os interesses ligados ao Império colonial português não se poderiam dissociar do apoio da Marinha inglesa, o que seria uma razão de sobra para não permanecer numa posição neutral.

Baseando as suas afirmações numa série de livros brancos e de outras publicações, Le Gentil explicava que não queria tornar pública a sua discussão com Alfredo Pimenta. Não pretendia, aliás, mudar a natureza das suas relações. E, na defesa da liberdade de expressão e do reconhecimento da inteligência do seu interlocutor – tão racional, quanto cartesiano, como fez questão de explicitar – ainda aproveitou para desabafar acerca dos perigos da censura do regime de Salazar.

É certo que uma simples carta, como a que aqui se resume, não pode ser confundida com inquéritos mais vastos, com base nos quais se concluiu já – mas porventura de forma precipitada – acerca da ampla aceitação de Salazar e dos seus modelos políticos em França. Ainda por cima, trata-se de uma missiva, deliberadamente mantida numa esfera de relações privadas, entre um intelectual francês, que procurava assumir as suas responsabilidades na luta contra as forças do Eixo, e um português, germanófilo e simpatizante do fascismo, como era o caso de Alfredo Pimenta.

No entanto, há alguns aspectos que podem ser usados como hipóteses de trabalho em pesquisas futuras. Primeiro, pelo menos em 1940, o que interessava não era discutir a natureza do regime político, tão pouco a dos modelos de autoritarismo corporativo associados ao salazarismo; o mais importante era perceber, no plano das relações externas, como se poderia impedir o avanço das forças do Eixo, ou seja, a expansão nazi.

Segundo ponto, pelo menos para Le Gentil, tanto na carta, como num folheto impresso no mesmo ano, a neutralidade com a qual se confundia a actuação política de Salazar só podia ser denunciada como errada, injusta e moralmente condenável. Como escreveu Le Gentil, no final do referido panfleto, ao comentar a tradução de um discurso de Rui Barbosa de 1916: “se um Estado soberano tem politicamente o direito de manter a sua neutralidade, já de um ponto de vista moral ele não se poderá abster” (op. cit., p. 50). Sobretudo, num cenário em que estavam em causa actos de terror, bombardeamentos, massacres sobre populações civis, como ele próprio documentou no seu pequeno livro. O que equivale a dizer que – do ponto de vista da responsabilidade moral, que Marc Bloch apontará como uma das obrigações dos intelectuais que não souberam resistir ao avanço do nazismo, nesse livro póstumo intitulado L’Étrange défaite – a neutralidade de Salazar era uma prática ou um modelo a não seguir.

Em terceiro lugar, Le Gentil pôs tónica nas relações externas, na questão mal fundada da neutralidade portuguesa, acrescentando uma ligeira passagem pelos interesses imperiais de Portugal, que se deveriam apoiar nas forças que se opunham ao Eixo. Por isso, remeteu para segundo plano tanto a relevância da personalidade de Salazar, como a do seu regime. Neste sentido, a famigerada atracção sentida em França pelo modelo do corporativismo autoritário – caro a António Costa Pinto – não se confirma.

Por último, será possível encontrar elementos que permitam generalizar alguns dos pontos de vista que se encontram na referida carta? De facto, há elementos que sugerem essa possibilidade numa obra composta por textos de Salazar, que foi traduzida, e porventura também organizada, por um outro intelectual francês, Pierre Hourcade (1908-1983), no mesmo ano, intitulada Le Portugal et la crise européenne (Paris: Flammarion, 1940).

O tradutor em causa pertenceu a uma geração mais nova. Terá mesmo beneficiado das condições institucionais criadas por Le Gentil, embora não conste do grupo que o homenageou em 1947. Quando se referiu a Hourcade, Le Gentil elogiou-o, mas de forma contida, e considerou que as suas investigações sobre Junqueiro e a questão das influências francesas, teriam de ser completadas por outras, mais pertinentes (Bulletin hispanique, vol. 35, 1932, pp. 148-149).

Porém, Hourcade tal como Le Gentil, formou-se na Escola Normal Superior, agregou-se em Letras, tendo-se dedicado ao estudo da literatura portuguesa dos séculos XIX e XX, com particular incidência em Eça, Junqueiro e no modernismo de Pessoa, sobre o qual deixou uma obra póstuma monumental (A mais incerta das incertezas: itinerário poético de Fernando Pessoa, trad. de Fernandio Carmino Marques, Tinta da China, 2016). Em finais da década de 1930, já o vemos director do Instituto Francês do Porto e, de 1941 até 1962, serviu como adido cultural e director do Instituto Francês de Lisboa. Em 1943, o governo de Vichy demitiu-o, substituindo-o por Jacques Vier, um maurrasiano de triste memória. Foi, nesse momento e até ser reintegrado no cargo, em finais de 1944, que Hourcade se relacionou com os movimentos de resistência ao nazismo.

Em Portugal, é conhecida a ligação de Hourcade aos meios seareiros e da oposição republicana, bem como o seu papel activo na protecção aos intelectuais opositores ao regime de Salazar. No entanto, é de notar que, ainda como director do Instituto no Porto e antes de tomar posse do Instituto homólogo em Lisboa, surgiu como tradutor, logo, intermediário de Salazar em França.

Terá Hourcade com essa tradução procurado adquirir a influência necessária para se instalar, mais tarde, em Lisboa? Sem dúvida. Terá querido, como qualquer diplomata, falar com ambos os lados da barricada, a partir de um estatuto considerado neutral e só ao alcance de alguém que vinha de fora? A resposta também parece ser afirmativa. De qualquer modo, a obra de Salazar, traduzida por ele para francês, dificilmente pode ser vista como síntese de um modelo político corporativo e autoritário, capaz de atrair os defensores de Vichy e outros franceses. Assim, tal como sucede na carta de Le Gentil, no livro de Salazar-Hourcade, são também os temas da política externa e do império colonial que sobressaem. Nele, o sistema corporativo apenas merece a atenção de umas duas ou três páginas. Mais uma vez, a hipótese de Costa Pinto não se confirma.

(Autor escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.)

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.