Incêndios. Um morto e quatro feridos em acidente com viatura dos bombeiros

O bombeiro da corporação de Proença-a-Nova desaparecido, na sequência de um acidente durante o combate ao incêndio que deflagrou em Oleiros, foi encontrado morto na noite de sábado.

A informação foi confirmada à agência Lusa pelo presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, João Lobo.

O autarca lamenta a morte de Diogo Dias, bombeiro de 21 anos, que seguia na viatura que se despistou em Perna do Galego, concelho da Sertã, às 20:06.

O acidente provocou também ferimentos ligeiros em três bombeiros e há a registar um ferido grave, assistido no local por uma equipa do INEM e entretanto transportado para o hospital, em Coimbra, com um traumatismo na face, segundo João Lobo.

O presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, João Lobo, explicou que os cinco bombeiros se encontravam no combate às chamas e a viatura em que seguiam, quando se deslocavam de um ponto para o outro, capotou.

"Durante uma manobra rebentou um pneu, que criou instabilidade no veículo e capotou", referiu João Lobo, à agência Lusa.

O incêndio deflagrou no concelho às 15:31, em Sardeiras de Baixo, Oleiros, e alastrou aos concelhos vizinhos.

Depois de os sete meios aéreos se terem retirado, ao anoitecer, permanecem no combate às chamas 509 operacionais de corporações de vários distritos, apoiados por 161 viaturas.

(notícia atualizada às 8h30 com informação da morte do bombeiro que estava desaparecido).

