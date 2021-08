Face ao agravamento do risco de incêndio para os próximos dias, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) fez uma antevisão do risco para os próximos dias.

Portugal. "Cocktail meteorológico" leva Proteção Civil a alertar população

Face ao agravamento do risco de incêndio para os próximos dias, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) fez uma antevisão do risco para os próximos dias.

De acordo com o Sapo24, Pedro Nunes, adjunto de operações nacional da Proteção Civil, fez um balanço em conferência de imprensa dos fogos que eclodiram pelo país e afirmou que "desde a passada sexta-feira até às 12h do dia de hoje temos registo de aproximadamente 300 incêndios rurais".

"Neste momento, não temos nenhuma situação em curso que nos cause preocupação", afirmou. "Durante o dia de ontem, as situações que maior preocupação trouxeram ao dispositivo foram o incêndio ocorrido no distrito de Santarém, em Salvaterra de Magos, e outro ocorrido em Faro, no concelho de Tavira".

"Vamos assistir já durante o dia de hoje e também no dia de amanhã a um aumento muito significativo do perigo meteorológico de incêndio rural, com maior expressão nas regiões do Centro e do Norte", alertou Pedro Nunes, explicando que "isto se traduz em tempo quente e seco, com vento e com uma variável que não ocorre muitas vezes: é muito provável que, no território nacional, possam ocorrer trovoadas, fruto da instabilidade atmosférica".

Com "uma preocupação acrescida", estão previstos "focos [de incêndio] com uma progressão muito rápida e que rapidamente ficam fora da capacidade de combate" dos meios disponíveis no terreno. "Temos aqui um cocktail meteorológico que em nada favorece as forças de combate".

Considerando a elevação do "estado de alerta para o nível amarelo e para o nível laranja para todo o território nacional", foram "pré-posicionados um conjunto de meios dos bombeiros e de outras entidades, nomeadamente em Macedo de Cavaleiros, Vila Real, Castelo Branco e Loulé, para dar mais músculo e força ao dispositivo que já faz parte daquele território".

"Até quarta ou quinta-feira, tolerância zero com o uso do fogo. Esta é a mensagem-chave que queremos passar a todas as pessoas que nos estão a ouvir", afirmou Pedro Nunes.



