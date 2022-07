A GNR está a investigar as circunstâncias do acidente.

Incêndios. Casal de idosos morre em Murça num carro que ficou carbonizado

Um casal com mais de 80 anos foi encontrado morto esta segunda-feira, dentro de uma carro que se tinha despistado, na aldeia de Penabeice, no concelho de Murça, revelou à Lusa o presidente da Câmara de Murça.

Segundo Mário Artur Lopes, o acidente deu-se “numa zona queimada e o carro estava carbonizado”.

O casal sofreu “um despiste seguido de capotamento”, disse a Proteção Civil, remetendo mais explicações para a investigação em curso, a cargo da GNR.

“O que sabemos é que foi um acidente rodoviário, portanto, um despiste seguido de capotamento. Neste momento, a GNR está no local a fazer a recolha e a apurar as circunstâncias factuais em que o acidente se deu", afirmou o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, no briefing desta noite realizado na sede da ANEPC, em Carnaxide, Oeiras.

Fogos fazem três vítimas mortais

Questionado sobre mais informações relativas à morte das duas pessoas, o responsável reiterou que a GNR está no terreno e sublinhou que os meios operacionais foram disponibilizados para o incêndio de Murça, no distrito de Vila Real.

“Lamentamos essas duas vítimas. É uma zona onde o incêndio se estava a desenvolver, mas estão todos os meios operacionais no terreno, nomeadamente a GNR a fazer essa validação para termos a certeza das circunstâncias em que o acidente se deu”, frisou, acrescentando: “Estão a fazer neste momento essa investigação. Quando houver dados, serão públicos”.

André Fernandes incluiu estes dois mortos no balanço das vítimas mortais registadas no âmbito dos incêndios desde 7 de julho, elevando o total para três, depois da morte de um piloto na sexta-feira, após a queda da aeronave em que seguia.

