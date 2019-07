Evacuação foi realizada “apenas por precaução” e antes de as chamas terem chegado perto do local onde estavam instaladas as tendas.

Incêndio: Sessenta jovens retirados de acampamento na Covilhã

Evacuação foi realizada “apenas por precaução” e antes de as chamas terem chegado perto do local onde estavam instaladas as tendas.

"Eram 60 jovens que estavam a acampar na Quinta do Rio, mesmo na margem do rio Zêzere, e que por precaução foram retirados. Foram encaminhados para o pavilhão gimnodesportivo da Escola C+S do Teixoso, onde se encontram agora", disse o autarca, que está a acompanhar o combate às chamas no teatro das operações.

Vítor Pereira garantiu que a evacuação foi realizada "apenas por precaução" e antes de as chamas terem chegado perto do local onde estavam as tendas.

Segundo referiu, o fogo está a lavrar numa zona de floresta, perto do rio, e não estão em risco localidades, sendo que o combate às chamas está a "progredir favoravelmente".

"Está a chegar uma máquina de rasto, temos meios aéreos e terrestres no terreno e estão todos a fazer o seu trabalho, pelo que a expectativa é positiva", acrescentou.

Segundo a informação disponibilizada na página oficial da Proteção Civil na Internet, este fogo começou às 15h21 numa zona de mato.

Às 18h20 (hora portuguesa), as chamas estavam a ser combatidas por 101 operacionais, auxiliados por 28 veículos e seis meios aéreos.

