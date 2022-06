O incêndio terá tido origem num posto de transformação no parque de estacionamento, não se registando quaisquer danos.

Lisboa

Incêndio no Centro Comercial Colombo obriga a evacuação "por precaução"

Um incêndio que deflagrou hoje à tarde no parque de estacionamento do centro comercial Colombo, em Lisboa, levou à evacuação do edifício, “por precaução”, não existindo registo de vítimas, disse à agência Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros.



Segundo explicou à Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa o incêndio terá tido origem num posto de transformação no parque de estacionamento, não se registando quaisquer danos.

“O edifício foi evacuado apenas por precaução. Não há feridos nem danos”, ressalvou a mesma fonte, acrescentando que ainda não existe uma estimativa para que a situação fique normalizada.

Num comunicado, enviado pelas 14:50, fonte do Centro de Administração do Colombo deu conta que o incêndio estava extinto e confirmou que “não houve feridos resultantes deste incidente”.

A mesma fonte refere que o incêndio teve origem na zona de cargas e descargas e que os bombeiros “foram de imediato chamados ao local”.

“Por precaução, foram cortados os serviços de eletricidade e gás, pelo que o Centro teve de ser evacuado, de acordo com as indicações das autoridades”, acrescenta ainda a nota.

O alerta para este incêndio foi dado às 13:36 e, pelas 15:30 estava a mobilizar 28 operacionais, apoiados por nove viaturas.

