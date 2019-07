Um civil sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau quando combatia as chamas em Alijó e um militar da GNR partiu o braço esquerdo no mesmo fogo.

Incêndio em Vila Real faz dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas, uma com gravidade, num dos dois incêndios que continuam bem acesos hoje, dia 24 de julho, em Portugal, um em Alijó, Vila Real, e outro Sobral do Campo, Castelo Branco.

Os dois homens ficaram feridos quando combatiam as chamas do fogo em Alijó, um deles um civil de 48 anos que sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau e o outro um militar da GNR que partiu o braço esquerdo. As informações foram dadas à Lusa por uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

Ainda de acordo com o CDOS, um dos bombeiros que estava a combater as chamas "sentiu-se mal e foi retirado do teatro de operações".

Pelas 18 horas desta tarde, 187 homens, 57 viaturas e cinco meios aéreos ainda combatiam as chamas, segundo a Proteção Civil, neste grave incêndio que começou ao início da tarde, em Ribalonga, concelho Alijó. O fogo obrigou ao corte de três estradas, a última a autoestrada A4 "entre os nós de Alijó e Murça", por causa do "fumo" que afeta a visibilidade naquela autoestrada. Já antes a IC 5 e à EN212, segundo disse à Lusa o CDOS de Vila Real.

Também na região de Castelo Branco, oito meios aéreos e 199 operacionais apoiados por 51 viaturas combatiam esta tarde um outro incêndio que começou, pelas 15 horas, próximo da localidade de Sobral do Campo, num povoamento florestal, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco, a meio da tarde o incêndio ainda estava “em curso", sem no entanto avançar mais qualquer tipo de informação.