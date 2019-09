O acidente que aconteceu no Sobrado, concelho de Valongo, a cinco de de setembro, foi causado por uma colisão com linhas elétricas.

Incêndio em Valongo. Já se sabe causa da queda do helicóptero que matou piloto

Ana Patrícia CARDOSO

O incidente causou a morte do piloto Noel Ferreira, que pertencia à esquadra dos helicópteros militares EH-101.

A conclusão consta de uma nota informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve acesso, esta quinta-feira.

O Eurocopter descolou às 15:10 de uma base privada de Valongo com uma equipa de cinco bombeiros e o equipamento de combate a incêndios composto por cesto e balde. Após largar a equipa de intervenção no solo, e de ter sido posicionado o balde, o piloto voou para um ponto de água próximo para o primeiro abastecimento e descarga no incêndio.

A nota informativa refere que, "repetido o ciclo, na segunda aproximação ao local do incêndio e em coordenação com um outro meio aéreo" que operava no local, "o piloto, conhecedor da existência e localização das linhas aéreas de transporte de energia existentes no local, define a trajetória para a segunda largada".

"Após transpor uma primeira linha de muito alta tensão, devidamente sinalizada e composta por 14 condutores, o balde suspenso da aeronave colidiu nos cabos da segunda linha, esta posicionada a uma cota inferior e a cerca de 45 metros de distância horizontal da primeira, motivo pelo qual dispensa sinalização", relata o GPIAAF.





Com Lusa