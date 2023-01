O fogo começou no rés-do-chão e propagou-se pelos 10 andares do edifício no centro da capital.

Incêndio em prédio em Lisboa causa 18 feridos, seis em estado grave

Lusa O fogo começou no rés-do-chão e propagou-se pelos 10 andares do edifício no centro da capital.

Um incêndio num prédio de 10 andares na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, em Lisboa, causou esta quinta-feira 18 feridos, seis dos quais em estado grave, disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores de Bombeiros.

O comandante Tiago Lopes precisou que das 18 pessoas que ficaram feridas, muitas deveu-se à inalação de fumos, adiantando que as seis que ficaram em estado grave foram transportados para o Hospital de Santa Maria.

"O incêndio começou no rés-do-chão e depois propagou-se aos restantes andares. O edifício tem 10 andares, os cinco primeiros são escritórios e os restantes de habitação", disse o comandante.

A alerta para o incêndio foi dado às 02h15 e às 04h20 foi dado como extinto.

