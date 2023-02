Entre as vítimas mortais está uma criança estrangeira de 14 anos.

Incêndio em prédio de Lisboa faz dois mortos e 14 feridos

Entre as vítimas mortais está uma criança estrangeira de 14 anos.

Dois mortos e 14 feridos é o balanço de um incêndio que deflagrou no sábado à noite num prédio do bairro da Mouraria, em Lisboa, informaram os Sapadores Bombeiros. De acordo com a CNN Portugal, as vítimas mortais são um adolescente 14 anos e um homem de 50.

Margarida Castro, diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, disse à Lusa que entre os 14 feridos transportados para hospitais, há duas pessoas de nacionalidade argentina e 11 da Península do Industão, região asiática que compreende países como a Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal. Um português ficou também ferido mas é uma “vítima colateral”, porque não estava no prédio.

Dois adultos e duas crianças receberam alta durante a noite. “Precisavam de receber oxigénio, mas não inspiravam cuidados”, afirmou fonte do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

Margarida Castro disse que o prédio, apesar de o incêndio ter sido apenas no rés-do-chão, ficou inabitável. Segunda-feira vai realizar-se uma vistoria.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, dirigiu-se ao local e garantiu apoio para os desalojados. “Toda a gente vai ter onde dormir. Os desalojados são alguns, não tenho os números mas vamos ajudar todos”, garantiu o presidente da Câmara em declarações aos jornalistas no local do incêndio, que foi combatido por mais de 60 operacionais.

De acordo com dados do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa (SMPC), os 20 desalojados são 11 pessoas que estão hospitalizadas e mais nove que estão no local. “Até ao momento seis indicaram necessitar de alojamento de emergência”, disse Margarida Castro.

O alerta do incêndio foi dado às 20:37 de sábado e o fogo foi extinto às 21:15, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.







